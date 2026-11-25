Сили оборони України в ніч на 25 листопада завдали ударів по двох нафтопереробних заводах у Самарській області Росії – Куйбишевському в Самарі та Сизранському в Сизрані. На підприємствах зафіксовано влучання та пожежі. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише «Главком».

За даними Генштабу, на Куйбишевському НПЗ уражено установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5, установку риформінгу, а також два резервуари.

Куйбишевський завод входить до структури російської компанії «Роснефть». Його потужність переробки становить близько 7 млн тонн нафти на рік.

На території Сизранського НПЗ також виникла масштабна пожежа, над підприємством піднявся густий дим. Попередньо, уражено установки первинної переробки нафти АВТ-6, очищення сірки, каталітичного риформінгу, гідроочищення та ізомеризації. Крім того, пошкоджено два резервуари.

У Генштабі зазначили, що удари по російській нафтовій інфраструктурі є частиною заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.

Наслідки попередніх ударів по нафтовій інфраструктурі РФ

Також Генштаб повідомив про результати попередніх атак на об'єкти нафтопереробки та зберігання пального в Ростовській області.

Зокрема, Новошахтинський НПЗ, уражений 23 листопада, зупинив роботу.

На нафтобазі ТОВ «Флеш Енерджі» в Азові після удару 16 листопада знищено два резервуари та пошкоджено ще чотири. На нафтобазі «Азовська-3» знищено чотири резервуари, ще п'ять зазнали пошкоджень.

Варто нагадати, що у ніч проти 25 листопада безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Момент атаки потрапив у прямий ефір російського блогера.