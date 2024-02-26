Фермери у Індії влаштували масштабний протест на тракторах (відео)

Влада у Індії попереджає мешканців великих міст про корки на дорогах через протести фермерів

В Індії фермери розпочали марш на тракторах на столицю Нью-Делі



Індійські фермери розпочали марш протесту на тракторах, кінцевою точкою якого стане Нью-Делі. Про це пише видання Hindustan Times. За його даними, фермери намагаються домогтися ухвалення закону про мінімальну закупівельну ціну на сільськогосподарську продукцію. Уряд Індії підтвердив готовність встановити таку ціну на кукурудзу, бавовну та бобові, проте протестувальники вимагають поширити цей захід на більшу кількість культур.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначає видання, протестувальники вимагають поширити цей захід на 23 основні сільгоспкультури, запровадити комплексне страхування врожаю для кращого управління ризиками та запровадити пенсійне забезпечення сільськогосподарських робітників віком від 60 років (зараз не всі селяни мають пенсії), причому у розмірі не менше ніж 10 тис. рупій (близько $120). Селяни також хочуть полегшення боргового тягаря, урядової компенсації їхніх боргів банкам, зниження деяких податків, виходу Індії з СОТ. Влада провела з лідерами протестувальників кілька раундів переговорів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Колони тракторів рухаються у бік Нью-Делі з південного сходу країни. Фермери виїхали з провінцій Харьяна, Пенджаб та Уттар-Прадеш. Влада регіонів Індії, через яку проходить маршрут незадоволених фермерів, закликає громадян відмовитися від поїздок на особистих автомобілях. Зазначається, що на в'їзді до самого Нью-Делі встановлено барикади та пост огляду транспорту.

Відомо, що індійські фермери вже влаштовували марш на столицю, проте тоді він закінчився невдало. Колону сільськогосподарської техніки було зупинено приблизно за 200 кілометрів на північ від Нью-Делі. Проти фермерів застосували сльозогінний газ.

Як пише видання India Today, раніше інший марш фермерів під назвою «На Делі!» наприкінці минулого тижня було припинено до 29 лютого. Аграрії зробили паузу у своїй акції після загибелі одного із протестувальників. До кінця лютого вони хочуть домогтися порушення кримінальної справи проти поліцейських, які, за їхніми словами, винні у загибелі чоловіка.

До слова, протести фермерів у Європі продовжуються. Цього року фермери по всій Європі, в тому числі в Польщі, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії, активізували протести, скаржачись на низькі ціни й високі витрати, дешевий імпорт і обмеження, пов'язані з ініціативою ЄС щодо зміни клімату «Зелена угода» (Green Deal).