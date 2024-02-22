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Польські фермери влаштують новий страйк

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польські фермери влаштують новий страйк
Протестувальники вимагатимуть виходу польського уряду з європейського зеленого курсу
фото з відкритих джерел

Протест фермерів пройде під гаслом «Зоряний марш на столицю»

Фермери в Польщі наступного вівторка, 27 лютого, планують розпочати страйк у Варшаві під гаслом «Зоряний марш на столицю». Про це повідомляє Rmf Fm.

Польські фермери хочуть зібратися перед Палацом культури і науки, звідти вирушити до Сейму, а потім до офісу прем'єр-міністра. Там вони вимагатимуть зустрічі з прем’єром Дональдом Туском і планують вручити йому петицію.

Протестувальники вимагатимуть обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України та виходу польського уряду з європейського зеленого курсу.

Раніше фермери з Чехії, Словаччини, Польщі та інших країн ЄС влаштували акції протесту вздовж чеських кордонів, заблокувавши деякі пункти пропуску. Вони вимагають зменшення бюрократії та змін у політиці Європейського Союзу.

Нагадаємо, Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.

Як повідомлялося, президент Польщі наголосив, що протест польських перевізників вдалося припинити завдяки ухваленню тристоронньої угоди між Польщею, Україною та водіями-протестувальниками. Швидше за все нову блокаду кордону теж вдасться подолати завдяки перемовинам.

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Теги: Польща Варшава фермерський протест фермер імпорт

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