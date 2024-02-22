Європейські фермери влаштували протести на кордоні з Чехією

Фермери по всій Європі, в тому числі в Польщі, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії, активізували протести через «Зелену угоду»

Фермери заблокували пункти пропуску «Ходонін-Голіч» на південному кордоні Чехії зі Словаччиною більш ніж на годину

Фермери з Чехії, Словаччини, Польщі та інших країн ЄС у четвер, 22 люто, влаштували акції протесту вздовж чеських кордонів, заблокувавши деякі пункти пропуску. Вони вимагають зменшення бюрократії та змін у політиці Європейського Союзу. Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначає видання, цього року фермери по всій Європі, в тому числі в Польщі, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії, активізували протести, скаржачись на низькі ціни й високі витрати, дешевий імпорт і обмеження, пов'язані з ініціативою ЄС щодо зміни клімату «Зелена угода» (Green Deal).

Аграрна палата Чехії повідомила, що 3 тис. тракторів беруть участь в акціях протесту по всій Чехії. Окрім того, сьогодні фермери з Угорщини, Німеччини, Польщі, Литви та Латвії приєдналися до протестів разом зі своїми чеськими та словацькими колегами.

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Зокрема, фермери заблокували пункти пропуску «Ходонін-Голіч» на південному кордоні Чехії зі Словаччиною більш ніж на годину. Вздовж шосе вишикувалися сотні тракторів.

Протестувальники, в тому числі з Угорщини, які приїхали автобусами, розмахували національними прапорами й тримали плакати з написами «Стоп бюрократії» і «Стоп українському зерну».

Також чеські та польські фермери частково заблокували переїзд на північному сході Чехії, де вздовж дороги були припарковані десятки тракторів.

Один зі словацьких фермерів розповів, що сектор стикається зі «ста мільйонами проблем», які шкодять його конкурентоспроможності, найбільша з них – бюрократія.

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Нагадаємо, Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.

Як повідомлялося, президент Польщі наголосив, що протест польських перевізників вдалося припинити завдяки ухваленню тристоронньої угоди між Польщею, Україною та водіями-протестувальниками. Швидше за все нову блокаду кордону теж вдасться подолати завдяки перемовинам.