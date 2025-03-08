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Рейтинг Макрона у Франції зріс через підтримку України

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Рейтинг Макрона у Франції зріс через підтримку України
Згідно з іншим опитуванням, лідером симпатій українців виявився президент Франції Емманюель Макрон
фото: Офіс президента

На думку Макрона, «мир не може бути укладено за будь-яку ціну та під диктатом Росії»

У Франції зріс рейтинг французького лідера Емманюеля Макрона до найвищого за дев'ять місяців рівня. Підвищення показників передували лідерство та підтримка України Макрона.

Як інформує «Главком» про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на результати опитування Ifop.

Рейтинг популярності президента Франції Емманюеля Макрона зріс до найвищого рівня з червня 2024 року. Показники сягнули 31%, що на 7% вище, ніж у попередньому місяці, і майже на рівні, який був напередодні минулорічних дострокових парламентських виборів.

Bloomberg пояснює, що зростання популярності Макрона пов'язане з активною позицією президента у підтримці України та європейськими зусиллями, спрямованими на посилення обороноздатності.

Результати опитування показали, що 53% респондентів стурбовані міжнародними справами, пов'язаними з Україною, а 84% вважають, що переговори про мир не можуть бути проведені без участі країни, яка перебуває в стані війни.

Популярність французького лідера зросла серед виборців похилого віку, пенсіонерів та робітників, які традиційно є його найбільш відданими прихильниками. 

Опитування Ifop проводилося онлайн і по телефону 6-7 березня з похибкою від 1,1 до 2,5%.

До слова, Україна веде переговори у дипломатичному режимі із Францією щодо можливої миротворчої місії за умови припинення вогню.

Нагадаємо, 5 березня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вирішив розпочати дискусію про використання французької ядерної зброї для захисту країн ЄС.

«Главком» повідомляв, що заяви французького президента щодо намірів надати ядерну парасольку Європі помітно занепокоїли російських агресорів. 

Раніше Франція назвала країни, які є готовити відправити в Україну миротворців. Крім самої Франції, у списку фігурували Велика Британія та Німеччина.

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Теги: Франція рейтинг президент переговори Еммануель Макрон соцопитування

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