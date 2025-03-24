Маск планує отримати багатомільярдні державні контракти – NYT

Трамп може віддячити Маску за підтримку державними контрактами на мільярди доларів

Торік SpaceX була серед найбільших підрядників США

Компанія Ілона Маска SpaceX, яка вже співпрацює з Пентагоном та іншими державними структурами, хоче укласти нові багатомільярдні контракти з урядом США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

До повернення Дональда Трампа SpaceX була серед найбільших підрядників США, уклавши у 2024 році 344 контракти на $3,8 млрд. Водночас зараз виникає конфлікт інтересів, а механізми контролю за зловживаннями слабшають через звільнення відповідальних чиновників або скорочення фінансування їхніх відомств.

Федеральне управління цивільної авіації, де тимчасово працюють співробітники SpaceX, дозволило збільшити кількість запусків ракети Falcon 9 із мису Канаверал із 50 до 120 на рік. Проєкт Starlink домагається розширення радіочастотного спектра для посилення сигналу супутників, отримавши підтримку нового глави FCC Брендана Карра.

Просуванням кораблів Starship у Пентагоні займається ексрадник SpaceX Гері Генрі. Одним із перспективних проєктів є створення оборонної системи «Золотий купол» – аналога ізраїльського «Залізного купола» вартістю $100 млрд щорічно.

Зазначається, що SpaceX уже відіграє ключову роль для військових, а можлива орбітальна система ПРО ще більше підвищить витрати на запуски та супутники, які пропонує компанія.

Значні доходи SpaceX отримує від NASA – за останні 10 років агентство виділило $13 млрд. У лютому укладено контракт на $100 млн для запуску телескопа з виявлення астероїдів. Новим главою NASA може стати мільярдер Джаред Айзекман, який раніше фінансував польоти на кораблях SpaceX і чия компанія Shift4 Payments мала частку в SpaceX, хоча він обіцяє припинити фінансові зв’язки.

Як зазначає газета, ексспівробітники NASA прогнозують, що Айзекман реформуватиме програму Artemis. Нині ключовий контракт на ракети належить Boeing, який затримує терміни та перевищує бюджет. Очікується, що NASA поступово перейде на SpaceX і Blue Origin. До того ж старшим радником NASA уже є давній працівник SpaceX Майкл Альтенхофен.

Нагадаємо, урядовці Великої Британії розробляють плани, які обмежують іноземних донорів надавати необмежені кошти британським політичним партіям. Офіційні особи стурбовані чутками про пожертву в розмірі $100 млн (близько £80 млн), яку Ілон Маск запропонував зробити на реформи Великої Британії.

До слова, глава Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск вчергове вразив своєю ексцентричною поведінкою. Він грався зі столовими приборами просто під час вечері у Білому домі.

Тим часом деякі великі компанії вже відмовилися від включення Tesla до своїх автопарків, серед них мережі Rossmann, Lichtblick і Badenova. Відомі власники Tesla, такі як співачка Шеріл Кроу та актриса Алісса Мілано, також продали свої автомобілі та публічно дистанціювалися від Ілона Маска.