Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання через захоплення Мадуро

Посол Венесуели в ООН Самуель Монкада заявив, що США хочуть встановити «маріонетковий уряд» для експлуатації природних ресурсів країни

У понеділок Рада Безпеки ООН проведе засідання, присвячене ситуації у Венесуелі. Зустріч ініціювала Колумбія за підтримки Китаю та Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Приводом для звернення став лист посла Венесуели в ООН Самуеля Монкади. Дипломат гостро розкритикував дії Вашингтона, назвавши їх «колоніальною війною». За його словами, метою операції США є знищення республіканського ладу у Венесуелі та встановлення підконтрольного «маріонеткового уряду» для експлуатації природних ресурсів країни, зокрема найбільших у світі запасів нафти.

Монкада підкреслив, що Сполучені Штати прямо порушили Статут ООН, який забороняє використання сили або погрози силою проти територіальної цілісності та політичної незалежності держав.

Занепокоєння діями США висловили і в апараті Генсека ООН. Речник Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік зазначив, що військова операція американських сил створює «небезпечний прецедент» у міжнародних відносинах.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.