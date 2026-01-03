Головна Світ Політика
Іран відреагував на погрози Трампа, а опозиція закликає до продовження протестів

glavcom.ua
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Ірану Сейєд Аббас Арагчі засуджує нещодавні заяви президента США у листі до Генерального секретаря та голови Ради Безпеки ООН

Ситуація довкола Ірану загострюється як на міжнародній арені, так і всередині країни. Тегеран офіційно відреагував на погрози Дональда Трампа, надіславши листа до ООН, тоді як лідер опозиції Реза Пахлаві виступив із планом повалення чинного режиму, передає «Главком».

Посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані у зверненні до Генерального секретаря та голови Ради Безпеки рішуче засудив заяви Трампа, назвавши їх «втручальними та дестабілізуючими». У листі підкреслюється, що Іран має невід’ємне право на захист свого суверенітету, територіальної цілісності та національної безпеки. Країна готова «рішуче і відповідно» реалізувати свої права у разі агресії. США несуть повну відповідальність за наслідки своїх «незаконних погроз» та будь-яке подальше загострення напруженості.

Водночас лідер іранської опозиції Реза Пахлаві звернувся до громадян, наголошуючи, що для повалення режиму необхідна одночасна масова присутність людей на вулицях Тегерана та великих міст. Він закликав протестувальників виходити невеликими згуртованими групами на найближчі вулиці та рухатися до центру міста, створювати затори на ключових магістралях, щоб паралізувати можливості режиму для придушення протестів, подолати страх, оскільки «мільйонна хвиля» змусить сили безпеки відступити або приєднатися до народу.

На думку Пахлаві, окупація вулиць столиці є критичним кроком, який доповнить мужність протестувальників у менших містах і прискорить падіння Ісламської Республіки.

Як відомо, президент США Дональд Трамп відреагував на придушення протестів у Ірані. Очільник Сполучених Штатів пообіцяв прийти на допомогу протестувальникам, якщо Тегеран застосовуватиме проти них зброю. 

«Якщо Іран відкриє вогонь по мирних протестувальниках і жорстоко вбиватиме їх, як чинить зазвичай, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Ми у повній бойовій готовності і готові діяти», – написав він.

«Главком» писав, що в Ірані тривають масштабні антиурядові протести, які спалахнули наприкінці 2025 року. Вони розпочалися в Тегерані через невдоволення економічною ситуацією і падінням курсу національної валюти щодо долара. У 2025 році іранський ріал втратив майже половину своєї вартості щодо долара, а інфляція в грудні досягла 42,5%.

30 грудня до протестів долучились студенти університетів, а акції поширилися й на інші міста. Станом на 1 січня 2026 року було відомо про щонайменше сімох загиблих людей з чотирьох різних міст Ірану.

Протести є наймасовішими з часів заворушень 2022 року, спричинених смертю Махси Аміні – молодої жінки, яку поліція моралі звинуватила в неналежному носінні хіджабу.

Влада Ірану запровадила посилені заходи безпеки в районах Тегерана, де почалися антиурядові демонстрації. Президент Масуд Пезешкіан заявив, що уряд готовий вислухати «законні вимоги» протестувальників. Генеральний прокурор Мохаммад Мовахеді-Азад попередив, що будь-які спроби дестабілізувати ситуацію отримають «рішучу відповідь».

Нагадаємо, масові протести, що охопили Іран наприкінці 2025 року, у перший день 2026 року переросли у жорсткі та криваві сутички між демонстрантами й силовими структурами.

