Індія замовила мільйони барелів російської нафти на березень

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Індія замовила мільйони барелів російської нафти на березень
Індія збільшила закупівлі російської нафти після закриття Ормузької протоки
фото: Dr

Найбільша нафтова компанія країни закупила щонайменше 6 млн барелів після проблем із постачанням з Близького Сходу

Індійська компанія Reliance Industries Ltd придбала щонайменше 6 млн барелів російської нафти з поставкою у березні. Закупівля відбулася після того, як постачання енергоносіїв з Близького Сходу постраждали через війну в Ірані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними агентства, закупівля стала можливою після того, як Сполучені Штати надали Індії 30-денне звільнення від санкцій для вантажів, які були завантажені на судна станом на 5 березня.

Reliance придбала партії російської нафти основного сорту Urals. За інформацією одного з джерел, ціни на нафту варіювалися від знижки у 1 долар до премії у 1 долар відносно дати Brent.

Індія значною мірою залежить від поставок нафти з Близького Сходу. Близько 40% імпорту країни надходить через Ормузьку протоку.Однак із початку березня протока була закрита через ескалацію війни в Ірані, що ускладнило постачання енергоносіїв до Індії.

Нагадаємо, що Сполучені Штати тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі. Відповідне рішення діятиме протягом 30 днів. Міністерство фінансів США видало спеціальний дозвіл, щоб уникнути перебоїв із постачанням нафти на світовий ринок.

До слова, світові ринки зафіксували рекордне зростання цін на енергоносії – вартість нафти вперше з 2022 року подолала позначку в $100 за барель. Інвестори масово закладають у ціну ризики тривалих перебоїв у постачанні з Близького Сходу через загострення конфлікту в Ірані. Станом на вечір неділі ф'ючерси на американську нафту підскочили на 14,7%, а еталонна марка Brent додала понад 12%, сягнувши $104.

Теги: Індія нафта санкції росія

Ормузька протока розташована між Оманом та Іраном і з'єднує Перську затоку з Оманською затокою та Аравійським морем
Індія замовила мільйони барелів російської нафти на березень
Індія замовила мільйони барелів російської нафти на березень
