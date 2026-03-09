Головна Світ Економіка
Країни G7 заявили, що готові втрутитися у світовий ринок енергоносіїв: що зміниться

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Країни G7 заявили, що готові втрутитися у світовий ринок енергоносіїв: що зміниться
G7 обговорила використання стратегічних запасів нафти через війну на Близькому Сході
фото: Bloomberg

Міністри фінансів G7 заявили про готовність використати стратегічні запаси нафти

Країни «Великої сімки» (G7) заявили про готовність використати стратегічні запаси нафти для підтримки світових поставок енергоносіїв на тлі війни на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Міністри фінансів зазначили, що уважно стежитимуть за розвитком ситуації на енергетичних ринках і за необхідності координуватимуть свої дії. «Ми готові вжити необхідних заходів, включаючи підтримку світових поставок енергоносіїв, наприклад, випуск запасів», – заявили міністри країн «сімки».

Йдеться передусім про можливе використання стратегічних запасів нафти для стабілізації світових цін та підтримки поставок енергоносіїв.

Заяву було зроблено після віртуальної зустрічі міністрів фінансів G7, яка відбулася у понеділок. Під час переговорів учасники обговорили ескалацію конфлікту на Близькому Сході, його вплив на регіональну стабільність, глобальну економіку та фінансові ринки.

Окрему увагу також приділили питанням безпеки міжнародних торговельних шляхів. У дискусії взяли участь керівники низки міжнародних фінансових інституцій, зокрема Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку та Міжнародного енергетичного агентства.

Нагадаємо, що світові ринки зафіксували рекордне зростання цін на енергоносії – вартість нафти вперше з 2022 року подолала позначку в $100 за барель. Інвестори масово закладають у ціну ризики тривалих перебоїв у постачанні з Близького Сходу через загострення конфлікту в Ірані. Станом на вечір неділі ф'ючерси на американську нафту підскочили на 14,7%, а еталонна марка Brent додала понад 12%, сягнувши $104.

Раніше президент США Дональд Трамп відкинув занепокоєння щодо стрімкого здорожчання енергоносіїв. Американський лідер підкреслив, що нинішні високі ціни є тимчасовим явищем, яке він вважає цілком виправданим заради досягнення глобальної безпеки та остаточного усунення ядерної загрози з боку Ірану. На думку Трампа, після завершення військової операції вартість нафти різко впаде, а сумніви в доцільності такого кроку він назвав недалекоглядними.

