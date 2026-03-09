G7 скликає екстрену нараду, щоб зупинити хаос на нафтовому ринку

G7 може відкрити стратегічні резерви нафти через ціновий шок війни з Іраном

Міністри фінансів країн G7 обговорять можливе спільне вивільнення нафти зі стратегічних резервів

Країни «Великої сімки» розглядають можливість одночасного відкриття своїх стратегічних нафтових резервів. Принаймні це питання, як повідомляє Financial Times, розглядатиметься під час екстреної зустрічі, яка запланована на сьогодні, 9 березня, інформує «Главком».

Цей захід покликаний зупинити панічне зростання цін на енергоносії, що почалося після ракетних ударів Ірану по нафтовій інфраструктурі Бахрейну та Катару.

Повідомляється, що країни мають обговорити наслідки війни навколо Ірану та можливе спільне вивільнення нафти зі стратегічних резервів.

32 країни-члени Міжнародного енергетичного агентства утримують стратегічні резерви в межах колективної системи реагування на кризові стрибки цін на нафту.

Деякі американські посадовці вважають доцільним спільний випуск у діапазоні 300–400 млн барелів – 25–30% від 1,2 млрд барелів у резервах.

Підвищення цін на нафту за останній тиждень спричинило глобальні наслідки, погрожуючи інфляційним стрибком, який може завдати тривалої шкоди економічному зростанню в усьому світі.

Китай, Індія, Південна Корея, Японія, Німеччина, Італія та Іспанія – серед найбільших імпортерів сирої нафти, що робить їх особливо вразливими до цінових шоків.

Експерти зазначають, що якщо G7 та Міжнародне енергетичне агентство офіційно підтвердять розблокування резервів протягом найближчих 24 годин, ринок може відкотитися до попередніх значень уже до кінця тижня.

«Главком» писав, що в Європі злетіли ціни на газ. У понеділок базові ф'ючерси підскочили на 30%, продовживши найбільше тижневе зростання з часів енергетичної кризи. Цей крок став наслідком стрибка цін на нафту до рівня понад $100 за барель, оскільки все більше великих виробників на Близькому Сході скорочують видобуток, а Ормузька протока залишається фактично закритою. Ф'ючерси на природний газ у США також зросли, досягнувши найвищого рівня за місяць.