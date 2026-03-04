Війна на Близькому Сході. Експерт пояснив, чому постачання нафти Ормузькою протокою не зупиниться

Ормузька протока розташована між Оманом та Іраном і з’єднує Перську затоку з Оманською затокою та Аравійським морем

Гончар: «Росіяни, як ніхто, зацікавлені в тому, щоб на Близькому Сході щось спалахнуло – і не на день-два-тиждень, а на місяці»

Ескалація на Близькому Сході навряд чи призведе до повної зупинки постачання нафти через Ормузьку протоку. Навіть у разі атак на танкери транспортування може тимчасово пригальмувати, але повністю не припиниться. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар.

«Нафта все одно буде йти через протоку після певної паузи і залаштункових переговорів, які зараз тривають. Той же Китай тисне на іранців, аби ті пригальмували, якщо не хочуть втрачати підтримку Пекіна. І знову-таки – ударів по іранській нафтоінфраструктурі досі немає, хоча якби Ізраїль та США поставили за мету позбавити іранський режим основних доходів, то били б по ній», – каже він.

Михайло Гончар також вважає, що тривала ескалація на Близькому Сході може бути вигідною Росії, адже вона здатна вплинути на світовий нафтовий ринок.

«Росіяни, як ніхто, зацікавлені в тому, щоб на Близькому Сході щось спалахнуло – і не на день-два-тиждень, а на місяці. І тоді російська нафта могла б компенсувати той дефіцит, що виник на ринку».

Гончар нагадав, що навіть під час «танкерної війни» в Перській затоці у 1980-х роках перевезення нафти не припинилися.

«В Ормузу вже є історія танкерної війни, яка тривала не якийсь тиждень-два і навіть не місяць, а років зо три – за 1984-го по 1987-й рік, коли йшла ірано-іракська війна. І тоді сторони стали топити танкери одна одної в Ормузі та Перській затоці».

Він пояснив, що навіть за тих умов транспортування нафти продовжувалося. «Так, чимало танкерів зазнали ушкоджень, було кілька випадків їхнього потоплення, але зрештою зі збільшеними ставками фрахту, страхувань нафту все одно возили».

На його думку, атаки Ірану не зможуть зупинити весь потік танкерів через протоку. «Потопити сучасний танкер – це, чесно кажучи, нереалістично».

Експерт також зазначив, що навіть у разі ударів по суднах їх можна буде відремонтувати, а атакувати кожен танкер Іран просто не має можливості.

«Протикорабельні ракети, які є у іранців, не завдадуть великої шкоди танкерам. Ну, влучать в якийсь, його відтягнуть на ремонт, але уражати кожен танкер – це за межами можливостей Ірану».

Крім того, на його думку, мінування Ормузької протоки теж не стане критичною перешкодою для судноплавства. «Можна випустити якісь міни, вони там будуть плавати, будуть пошкодження танкерів… Але це не матиме такий критичний вплив, як це подається в західних медіа. Нічого не зупиниться».

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп після погроз з боку Ірану заявив, що американські військово-морські сили за потреби почнуть супроводжувати танкери, які проходять через Ормузьку протоку, яка є ключовим «вузьким місцем» світової енергетики.