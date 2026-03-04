Головна Світ Політика
search button user button menu button

Війна на Близькому Сході. Експерт пояснив, чому постачання нафти Ормузькою протокою не зупиниться

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Війна на Близькому Сході. Експерт пояснив, чому постачання нафти Ормузькою протокою не зупиниться
Ормузька протока розташована між Оманом та Іраном і з’єднує Перську затоку з Оманською затокою та Аравійським морем
фото: Reuters

Гончар: «Росіяни, як ніхто, зацікавлені в тому, щоб на Близькому Сході щось спалахнуло – і не на день-два-тиждень, а на місяці»

Ескалація на Близькому Сході навряд чи призведе до повної зупинки постачання нафти через Ормузьку протоку. Навіть у разі атак на танкери транспортування може тимчасово пригальмувати, але повністю не припиниться. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар.

«Нафта все одно буде йти через протоку після певної паузи і залаштункових переговорів, які зараз тривають. Той же Китай тисне на іранців, аби ті пригальмували, якщо не хочуть втрачати підтримку Пекіна. І знову-таки – ударів по іранській нафтоінфраструктурі досі немає, хоча якби Ізраїль та США поставили за мету позбавити іранський режим основних доходів, то били б по ній», – каже він.

Михайло Гончар також вважає, що тривала ескалація на Близькому Сході може бути вигідною Росії, адже вона здатна вплинути на світовий нафтовий ринок.

«Росіяни, як ніхто, зацікавлені в тому, щоб на Близькому Сході щось спалахнуло – і не на день-два-тиждень, а на місяці. І тоді російська нафта могла б компенсувати той дефіцит, що виник на ринку».

Гончар нагадав, що навіть під час «танкерної війни» в Перській затоці у 1980-х роках перевезення нафти не припинилися.

«В Ормузу вже є історія танкерної війни, яка тривала не якийсь тиждень-два і навіть не місяць, а років зо три – за 1984-го по 1987-й рік, коли йшла ірано-іракська війна. І тоді сторони стали топити танкери одна одної в Ормузі та Перській затоці».

Він пояснив, що навіть за тих умов транспортування нафти продовжувалося. «Так, чимало танкерів зазнали ушкоджень, було кілька випадків їхнього потоплення, але зрештою зі збільшеними ставками фрахту, страхувань нафту все одно возили».

На його думку, атаки Ірану не зможуть зупинити весь потік танкерів через протоку. «Потопити сучасний танкер – це, чесно кажучи, нереалістично».

Експерт також зазначив, що навіть у разі ударів по суднах їх можна буде відремонтувати, а атакувати кожен танкер Іран просто не має можливості.

«Протикорабельні ракети, які є у іранців, не завдадуть великої шкоди танкерам. Ну, влучать в якийсь, його відтягнуть на ремонт, але уражати кожен танкер – це за межами можливостей Ірану».

Крім того, на його думку, мінування Ормузької протоки теж не стане критичною перешкодою для судноплавства. «Можна випустити якісь міни, вони там будуть плавати, будуть пошкодження танкерів… Але це не матиме такий критичний вплив, як це подається в західних медіа. Нічого не зупиниться».

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп після погроз з боку Ірану заявив, що американські військово-морські сили за потреби почнуть супроводжувати танкери, які проходять через Ормузьку протоку, яка є ключовим «вузьким місцем» світової енергетики.

Читайте також:

Теги: нафта Іран США Ізраїль пальне ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сполучені Штати та Ізраїль розпочали удари по Ірану 28 лютого
Яка кінцева мета США в Ірані: аналітики висувають різні версії
Сьогодні, 02:57
У США не побачили передумов для швидкої зміни режиму
Посадовці США засумнівалися у швидкому падінні режиму в Ірані
2 березня, 13:33
Аеропорт у Дубаї після атаки іранського безпілотника
ОАЕ закривають посольство в Тегерані після прямих ракетних атак з боку Ірану
2 березня, 02:18
Хто міг би очолити Іран після смерті верховного лідера? CNN назвав претендентів
Хто міг би очолити Іран після смерті верховного лідера? CNN назвав претендентів
1 березня, 06:59
Трамп заявив, що насувається важливе рішення щодо Ірану
Трамп заявив, що насувається важливе рішення щодо Ірану
28 лютого, 01:56
США встановили новий дедлайн для переговорів про війну
Трамп прив’язав завершення війни РФ проти України до знакової дати
24 лютого, 15:26
Безпілотники атакували нафтопереробну станцію «Калейкіно» у Татарстані
Безпілотники атакували нафтопереробну станцію «Калейкіно» у Татарстані
23 лютого, 04:28
Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО
Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО
19 лютого, 08:53
Ватикан пояснив відмову від Ради миру ризиком для ролі ООН
Ватикан відмовився долучитися до Ради миру Дональда Трампа
18 лютого, 18:45

Політика

Війна на Близькому Сході. Експерт пояснив, чому постачання нафти Ормузькою протокою не зупиниться
Війна на Близькому Сході. Експерт пояснив, чому постачання нафти Ормузькою протокою не зупиниться
Речниця Трампа накинулась на Байдена за «безкоштовне озброєння» України
Речниця Трампа накинулась на Байдена за «безкоштовне озброєння» України
Передача полонених Угорщині. Україна відреагувала на рішення Путіна
Передача полонених Угорщині. Україна відреагувала на рішення Путіна
Білий дім заявив, що Іспанія погодилась на співпрацю зі США. Мадрид це відкидає
Білий дім заявив, що Іспанія погодилась на співпрацю зі США. Мадрид це відкидає
Зеленський заявив про паузу в підготовці тристоронньої зустрічі з США
Зеленський заявив про паузу в підготовці тристоронньої зустрічі з США
Зеленський провів переговори з Королем Бахрейну
Зеленський провів переговори з Королем Бахрейну

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Сьогодні, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Сьогодні, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua