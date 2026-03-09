Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орбан закликав ЄС скасувати санкції проти нафти й газу РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Орбан закликав ЄС скасувати санкції проти нафти й газу РФ
Орбан заявив, що ЄС має скасувати заборону на імпорт російських енергоносіїв через ризик дефіциту та зростання цін
фото: Reuters

Будапешт пояснив вимогу зростанням цін на нафту через війну на Близькому Сході та звинуватив Україну в «блокаді»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до Європейської комісії із закликом переглянути санкції Європейського Союзу проти російських енергоресурсів. У Будапешті пояснили таку позицію зростанням цін на нафту та впливом війни на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Орбан направив листа голові Європейської комісії із закликом скасувати санкції ЄС щодо російської нафти та газу. На його думку, це допоможе пом’якшити наслідки зростання світових цін на енергоносії.

Прем’єр Угорщини заявив, що причиною подорожчання енергоресурсів є не лише ситуація на Близькому Сході, але й дії України. «Через українську нафтову блокаду і війну на Близькому Сході ціни на нафту в Угорщині також почали стрімко зростати», – зазначив Орбан.

За його словами, так звана «нафтова блокада» становить загрозу не лише для Угорщини та Словаччини, але й для всього Європейського Союзу. «Щоб запобігти небезпеці, нам необхідно прийняти два рішення. По-перше, нам потрібно переглянути і призупинити всі заходи в Європі, включаючи санкції щодо російської енергетики. По-друге, всередині країни нам необхідно запобігти зростанню цін на дизельне паливо і бензин до нестерпного рівня», – заявив Орбан.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто також заявив, що заборона на імпорт російських енергоносіїв посилила вплив близькосхідного конфлікту на європейський ринок.

За його словами, Європа стикається з дефіцитом нафти та газу через одночасний вплив війни на Близькому Сході та обмеження на імпорт російських ресурсів. «Тому в нинішній ситуації ЄС повинен негайно вжити заходів. Щоб запобігти різкому зростанню цін у всіх сферах в Європі, необхідно негайно скасувати заборону на імпорт російських енергоносіїв», – сказано в заяві угорського міністра.

Сійярто також попередив, що відмова від російських енергоресурсів може завдати серйозного удару по економіці Європейського Союзу. «В Європі існує ризик різкого зростання цін. Брюссель повинен негайно, без ідеологічних міркувань, в інтересах європейського народу і європейської економіки вжити заходів для запобігання різкому зростанню цін», – заявив Сійярто.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що відомство може скасувати додаткові санкції проти частини російської нафти, щоб збільшити світові поставки на ескалації на Близькому Сході.

Читайте також:

Теги: Угорщина санкції росія нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Кривий Ріг та затримання працівників «Ощадбанку» в Угорщині: головне за ніч
Атака на Кривий Ріг та затримання працівників «Ощадбанку» в Угорщині: головне за ніч
6 березня, 05:57
Шахеди над Дубаєм і Харковом: один конфлікт – різні фронти
Шахеди над Дубаєм і Харковом: один конфлікт – різні фронти
5 березня, 07:02
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не буде втручатися у події на Близькому Сході
Загострення ситуації на Близькому Сході. Генсек НАТО дав Україні обіцянку
3 березня, 08:12
На Слов’янському напрямку за останню добу наші оборонці відбили шість спроб окупантів
Загострення на сході: окупанти активізували штурми та прориваються поблизу двох селищ
24 лютого, 12:21
На Росію може очікувати доволі оригінальний суперник
Збірна Росії з футболу хоче зіграти товариський матч з однією з найбідніших країн світу
20 лютого, 14:51
Війська РФ імітуватимуть «успіхи» за допомогою прапорів у тилових селах
Росія наказала вішати триколори у тилових селах до річниці вторгнення – Сили оборони
18 лютого, 18:26
Які підприємства концерну «Калашников» досі не під санкціями? Дані розвідки
Які підприємства концерну «Калашников» досі не під санкціями? Дані розвідки
16 лютого, 10:59
У Росії зросли масштаби конфіскації майна – розвідка
У Росії зросли масштаби конфіскації майна – розвідка
15 лютого, 05:31
У перемир'ї зацікавлена сама Росія?
Цей рік буде переломним – не лише для України. І ось чому
9 лютого, 20:12

Політика

Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі
Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі
Путін привітав сина Хаменеї з обранням на посаду верховного лідера Ірану
Путін привітав сина Хаменеї з обранням на посаду верховного лідера Ірану
Орбан закликав ЄС скасувати санкції проти нафти й газу РФ
Орбан закликав ЄС скасувати санкції проти нафти й газу РФ
Україна отримала запити про допомогу від 11 країн через війну на Близькому Сході
Україна отримала запити про допомогу від 11 країн через війну на Близькому Сході
Трамп жорстко відреагував на призначення сина Хаменеї новим лідером Ірану
Трамп жорстко відреагував на призначення сина Хаменеї новим лідером Ірану
Фон дер Ляєн запевнила, що Україна отримає €90 млрд
Фон дер Ляєн запевнила, що Україна отримає €90 млрд

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua