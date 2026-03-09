Орбан закликав ЄС скасувати санкції проти нафти й газу РФ

Орбан заявив, що ЄС має скасувати заборону на імпорт російських енергоносіїв через ризик дефіциту та зростання цін

Будапешт пояснив вимогу зростанням цін на нафту через війну на Близькому Сході та звинуватив Україну в «блокаді»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до Європейської комісії із закликом переглянути санкції Європейського Союзу проти російських енергоресурсів. У Будапешті пояснили таку позицію зростанням цін на нафту та впливом війни на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Орбан направив листа голові Європейської комісії із закликом скасувати санкції ЄС щодо російської нафти та газу. На його думку, це допоможе пом’якшити наслідки зростання світових цін на енергоносії.

Прем’єр Угорщини заявив, що причиною подорожчання енергоресурсів є не лише ситуація на Близькому Сході, але й дії України. «Через українську нафтову блокаду і війну на Близькому Сході ціни на нафту в Угорщині також почали стрімко зростати», – зазначив Орбан.

За його словами, так звана «нафтова блокада» становить загрозу не лише для Угорщини та Словаччини, але й для всього Європейського Союзу. «Щоб запобігти небезпеці, нам необхідно прийняти два рішення. По-перше, нам потрібно переглянути і призупинити всі заходи в Європі, включаючи санкції щодо російської енергетики. По-друге, всередині країни нам необхідно запобігти зростанню цін на дизельне паливо і бензин до нестерпного рівня», – заявив Орбан.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто також заявив, що заборона на імпорт російських енергоносіїв посилила вплив близькосхідного конфлікту на європейський ринок.

За його словами, Європа стикається з дефіцитом нафти та газу через одночасний вплив війни на Близькому Сході та обмеження на імпорт російських ресурсів. «Тому в нинішній ситуації ЄС повинен негайно вжити заходів. Щоб запобігти різкому зростанню цін у всіх сферах в Європі, необхідно негайно скасувати заборону на імпорт російських енергоносіїв», – сказано в заяві угорського міністра.

Сійярто також попередив, що відмова від російських енергоресурсів може завдати серйозного удару по економіці Європейського Союзу. «В Європі існує ризик різкого зростання цін. Брюссель повинен негайно, без ідеологічних міркувань, в інтересах європейського народу і європейської економіки вжити заходів для запобігання різкому зростанню цін», – заявив Сійярто.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що відомство може скасувати додаткові санкції проти частини російської нафти, щоб збільшити світові поставки на ескалації на Близькому Сході.