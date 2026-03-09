Ціни на нафту вперше з 2022 року перевищили $100 за барель

Ціни на нафту вперше перевищивши позначку в $100 з часів вторгнення Росії в Україну у 2022 році

У неділю світові ринки зафіксували рекордне зростання цін на енергоносії – вартість нафти вперше з 2022 року подолала позначку в $100 за барель. Інвестори масово закладають у ціну ризики тривалих перебоїв у постачанні з Близького Сходу через загострення конфлікту в Ірані. Станом на вечір неділі ф'ючерси на американську нафту підскочили на 14,7%, а еталонна марка Brent додала понад 12%, сягнувши $104. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Енергетичне потрясіння миттєво відбилося на фінансових ринках та добробуті споживачів. Американські індекси відкрилися різким падінням через побоювання нової хвилі інфляції. Ф'ючерси на Dow Jones обвалилися на понад 850 пунктів, а технологічні S&P 500 та Nasdaq втратили близько 1,7%.

Для пересічних американців шок став відчутним безпосередньо на АЗС. За даними Асоціації AAA, лише за останній тиждень середня ціна на пальне в США зросла на 16%, досягнувши $3,45 за галон.

Аналітики попереджають, що ситуація на ринку залишатиметься напруженою, доки зберігається загроза судноплавству в Ормузькій протоці. Зростання вартості нафти фактично нівелює попередні успіхи адміністрації у боротьбі з дорожнечею життя, що стає серйозним викликом для внутрішньої політики Білого дому на тлі воєнних операцій за кордоном.

Як відомо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Міністерство фінансів США може скасувати додаткові санкції проти частини російської нафти, щоб збільшити світові поставки на ескалації на Близькому Сході.

За словами Бессента, на ринку вже є значні обсяги російської нафти, які перебувають під санкціями. «У воді є сотні й мільйони барелів санкційної сирої нафти», – зазначив він.

Як повідомлялось, Сполучені Штати тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі. Відповідне рішення діятиме протягом 30 днів.