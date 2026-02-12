У Казані суд змусив росіянина Ісуса Петровича Христоса змінити своє ім’я

Росіянина змусили повернути старе ім'я через те, що в Росії зміна імені з релігійних причин заборонена

У росіянина з іменем Ісус Христос діагностували розлад особистості

У російській Казані суд зобов'язав росіянина з іменем Ісус Петрович Христос змінити своє ім’я. Суд змусив казанця повернути своє старе ім’я. Про це пише «Главком».

Як повідомляють росЗМІ, суд визнав законним вимагати у чоловіка змінити його ім’я та прізвище Ісус Христос на колишнє – Євген Петрович Чекулаєв. Суд ухвалив рішення, що РАГС має відновити ім’я Ісуса Петровича Христоса на колишнє та видати йому новий паспорт.

У суді таку вимогу пояснили тим, що в Росії зміна імені з релігійних причин заборонена. Також суддя процитував конституцію суду, де йшлося про те, що ототожнення імені з особистістю Ісуса Христа вводить в оману громадян і «ображає почуття віруючих».

Відомо, що чоловіка з ім’ям Ісус Христос неодноразово притягали до кримінальної відповідальності за розбій. Крім цього, в росіянина діагностували органічний розлад особистості через черепно-мозкову травму.

А у 2015 році його засудили до двох років умовно та приначили штраф у розмірі 13 тис. руб за те, що він фіктивно зареєстрував 45 іноземців у своїй квартирі.

