У Казані суд змусив росіянина Ісуса Петровича Христоса змінити своє ім’я

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Росіянина змусили повернути старе ім'я через те, що в Росії зміна імені з релігійних причин заборонена
Фото: «Вечерняя Казань»

У росіянина з іменем Ісус Христос діагностували розлад особистості 

У російській Казані суд зобов'язав росіянина з іменем Ісус Петрович Христос змінити своє ім’я. Суд змусив казанця повернути своє старе ім’я. Про це пише «Главком». 

Як повідомляють росЗМІ, суд визнав законним вимагати у чоловіка змінити його ім’я та прізвище Ісус Христос на колишнє – Євген Петрович Чекулаєв. Суд ухвалив рішення, що РАГС має відновити ім’я Ісуса Петровича Христоса на колишнє та видати йому новий паспорт. 

У суді таку вимогу пояснили тим, що в Росії зміна імені з релігійних причин заборонена. Також суддя процитував конституцію суду, де йшлося про те, що ототожнення імені з особистістю Ісуса Христа вводить в оману громадян і «ображає почуття віруючих».

Відомо, що чоловіка з ім’ям Ісус Христос неодноразово притягали до кримінальної відповідальності за розбій. Крім цього, в росіянина діагностували органічний розлад особистості через черепно-мозкову травму.

А у 2015 році його засудили до двох років умовно та приначили штраф у розмірі 13 тис. руб за те, що він фіктивно зареєстрував 45 іноземців у своїй квартирі. 

Нагадаємо про те, як російський диктатор Володимир Путін вчергове осоромився, коментуючи нові санкції Європейського Союзу проти РФ. Глава Кремля, коментуючи заборону постачання до РФ унітазів, біде та іншої сантехніки з пластику, заплутався, хто ж саме залишиться без сантехніки.

Також повідомлялося про ще один курйозний випадок, коли у Росії ледь не згорів будинок культури через голубиний послід. Займання в приміщенні почалося через послід, що застряг у димохідній трубі будівлі. Пожежа сталася в селі Старцурухайтуй, що в Забайкальському краю. Через висохлі відкладення спалахнули від спеки, і вогонь перекинувся на дерев’яні конструкції даху.

Теги: росіяни росія суд

