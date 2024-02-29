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Майбутнє гри: Підсумки ICE London 2024 від Favbet Tech

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Іван Гавриляк
glavcom.ua
Майбутнє гри: Підсумки ICE London 2024 від Favbet Tech
«Легалізація азартних ігор стала революцією для українського ринку, зараз – етап еволюційного розвитку», – каже Артем Скрипник
фото: Favbet

Участь в ICE London 2024 взяли 632 експоненти з 76 країн світу

Цього року ICE London, найбільша гемблінгова конференція у світі, завершила свою історичну присутність у британській столиці та вже у 2025 переїде у Барселону.

Команді українського розробника iGaming-рішень Favbet Tech пощастило побувати на останній лондонській ICE, що проходила з 6 по 8 лютого. За підсумками поїздки у компанії склали топ трендів, які визначатимуть майбутнє гральної галузі в Україні та світі.

Криптоіндустрія все ще на слуху

Участь в ICE London 2024 взяли 632 експоненти з 76 країн світу – абсолютний рекорд за весь час існування конференції. Передусім це розробники ігор, супутніх технологічних рішень та, звісно ж, оператори гральних платформ. Спілкування з ними, а також спостереження за тим, що цікавить відвідувачів виставки, дає добре уявлення щодо того, чим живе сучасний гемблінг.

Один з трендів, про який досі говорять багато – криптовалюти. Учасники ICE відзначають зростання попиту на криптовалютні ставки та криптоказино серед гравців, і ця тенденція скоріше за все зберігатиметься найближчі 5-6 років.

Загалом, зараз криптоіндустрія проходить шлях становлення та легалізації. З часом все більше країн прийматимуть локальні закони, що регулюють крипторинок, а з ними збільшуватиметься й кількість ліцензійних казино у цьому секторі.

Штучний інтелект – головна тема

Технології штучного інтелекту (ШІ), або АІ, в гемблінгу вже не тільки активно обговорюються, а й знаходять втілення у реальних рішеннях.

Від інтеграції штучного інтелекту в продукти до розвитку нових сервісів, побудованих на цій технології, галузь активно реагує на можливості, які вона пропонує. Сьогодні використання ШІ стає стандартом не лише для великих операторів, а для нових учасників ринку.

Рекомендаційні системи, сегментація аудиторії, маркетингові моделі, що прогнозують поведінку користувачів, та чат-боти, які автоматизують обслуговування клієнтів – все це стає невід’ємною частиною гемблінгових продуктів.

Крім того, аналіз за допомогою нейронних мереж допомагає виявляти шахрайські дії та спроби підробки документів під час верифікації, що створює додатковий шар безпеки для користувачів.

Індустрія ігор постійно зростає і розвивається, а використання штучного інтелекту скоріше за все ще тривалий час залишатиметься ключовим фактором її успішності.

Окремо також варто відзначити зростаючу популярність технології Provably Fair в гемблінгових продуктах, що стає альтернативою традиційним генераторам випадкових чисел та пропонує гравцям більш справедливі умови гри. Гра Aviator від Spribe, що була побудована на цій технології, швидко стала світовим хітом, тому в найближчому майбутньому її можна буде побачити у продуктах більшості великих провайдерів.

Латинська Америка та Азія диктують моду

Швидкі креш- та інстант-ігри стають все більш популярними на глобальному ринку, не в останню чергу через вплив вподобань гравців азійських та латиноамериканських країн.

Ці ринки проявляють стабільний та динамічний ріст, відрізняючись від більш зарегульованих ринків Європи, де галузь ігор вже має довгу історію легалізації. Навіть у регульованих ринках, таких як Іспанія або Велика Британія, спостерігається певне зростання, але воно не таке значне, як на ринках, що розвиваються.

Молоді ринки, такі як Індія, Бразилія, Перу та США, що тільки почали регулювати ігорний сектор онлайн, також демонструють вражаючий потенціал для росту. Ці ринки відбиваються на глобальній ігровій індустрії та впливають на її продуктове наповнення, спонукаючи операторів пристосовувати свої рішення під вподобання та особливості місцевої аудиторії.

Прогнозується, що Азіо-Латиноамериканський регіон задаватиме тон всій індустрії завдяки високій конкуренції серед компаній, що змагатимуться за увагу швидко зростаючої ігрової спільноти.

Україна має величезний потенціал

Легальний український ринок iGaming не лише зростає з кожним роком, але й стає все більш помітним на міжнародній арені, а в Україні з’являється все більше успішних продуктів.

Україна не лише розвивається як користувач інновацій, але й стає їхнім творцем. Велика кількість R&D-центрів в Україні та висококваліфіковані технічні команди свідчать про високий рівень експертизи у сфері гемблінгу. З розвитком ринку в Україні, вітчизняні компанії активно виходять на міжнародну арену, пропонуючи конкурентоспроможні продукти та технології.

Однак, наріжним каменем успішного розвитку галузі в Україні є прийняття та впровадження відповідної регулятивної бази. На думку директора Favbet Tech Артема Скрипника, Україна повинна взяти на озброєння світовий досвід, зокрема, найкращі практики з країн, які вже давно та успішно легалізували азартну галузь. Це передбачає впровадження ефективної системи оподаткування, регулювання з точки зору відповідальної гри, а також врахування вимог GDPR.

«Легалізація азартних ігор стала революцією для українського ринку, зараз – етап еволюційного розвитку. Ми все ще вивчаємо досвід інших країн, але вже зараз наші технологічні компанії, в тому числі Favbet Tech, мають, чим пишатись в плані інновацій. Переконаний, що на ICE в Барселоні ми побачимо ще більше цікавих рішень, створених в Україні», – каже Артем Скрипник.

Теги: ринок продукти технології штучний інтелект

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