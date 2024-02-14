Захід недостатньо далеко зайшов у санкціях проти Росії.

Росія випередила Іран як країна, проти якої було введено найбільшу кількість санкцій

Як санкції завдають удару економіці РФ

•1•

Економіка РФ довго у нинішньому режимі не протягне. Але поточний рік – ще зможе.

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МВФ минулого тижня визнав стійкість російської економіки, підвищивши прогноз її зростання на цей рік з 1,1% до 2,6%.

Росія змогла поставити економіку на службу війні. Витрати на армію і спецслужби забирають до 40% російського бюджету.

При цьому, незважаючи на санкції, доходи від продажу вуглеводнів продовжують надходити в держбюджет.

Потік валюти від продажу нафти, газу та алмазів допоміг знизити і тиск на рубль.

Паралельно РФ переживає відтік мізків. Відчувається і дефіцит кваліфікованих кадрів через мобілізацію.

Крім того, Захід працює над тим, щоб конфіскувати у РФ заморожені активи. І хоча це зробити складно, певний рух у цьому напрямку є.

«Принаймні весь цей рік російська економіка може витримати. При цьому Кремль явно будує свою стратегію на надії, що йому вдасться пересидіти, дочекатися зміни президента США і скорочення західної допомоги Україні».

•2•

Росія зіткнулася з дефіцитом юанів після відмови банків Китаю проводити платежі.

Відмова китайських банків від роботи з компаніями з росії вдарила по запасам юанів у російських кредитних організацій – вони почали стрімко скорочуватися.

Станом на 1 січня 2024 року російські банки тримали на кореспондентських рахунках за кордоном залишки в юанях на $6,8 млрд, що на 25,7% менше, ніж було в листопаді.

Це мінімальний показник із червня 2022 року (тоді було $5,9 млрд).

•3•

Експорт росії до країн Європи за 2023 рік скоротився на 68%, до $84,9 млрд, а імпорт знизився на 12,3%, до $78,5 млрд.

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При цьому, експорт до Азії збільшився лише на 5,6%, до $306,6 млрд, а імпорт на 29,2%, до $187,5 млрд.

•4•

США очікують, що заборона імпорту збагаченого урану з РФ буде введена в дію цього року.

Виконавчий директор єдиного європейського концерну URENCO зазначив, що концерн має достатньо потужностей, щоб замінити російські поставки.

URENCO також веде переговори з владою Великої Британії та США щодо потенційних інвестицій у нові заводи з виробництва урану підвищеного збагачення HALEU.

У грудні 2023 року палата представників США схвалила законопроект про запровадження заборони на імпорт низькозбагаченого урану російського походження, який діятиме аж до 2040 року.

Законопроект передбачає обмеження імпорту низькозбагаченого урану, виробленого в РФ або одним із зареєстрованих у росії підприємств.

•5•

Британські постачальники за перші 10 місяців 2023 року експортували в росію найважливіші компоненти, включно з напівпровідниками і безпілотниками, на суму понад 100 млн доларів.

Видання пише, що товар на суму близько 15 млн доларів було передано в РФ безпосередньо зі складів Великої Британії.

Ця цифра свідчить про різке скорочення торгівлі між росією і Британією порівняно з 2022 роком, коли було експортовано найважливіші компоненти на суму близько 770 млн дол.

Раніше у російській зброї було виявлено 28 компонентів британського походження, а американського – понад 2000.

Більшість британських товарів, що поставляються в РФ, – це напівпровідникові та електронні компоненти.

Деякі компанії збільшили постачання до РФ у 2023 році шляхом збільшення експорту з Великої Британії або виробничих потужностей за кордоном. Серед них FTDI – британський виробник напівпровідників.

•6•

Австрія прагне розірвати контракт між енергетичними компаніями OMV та Газпромом на імпорт російського природного газу, щоб прискорити заплановану відмову від поставок із РФ, повідомила міністр енергетики Австрії Леонор Гевесслер.

Міністерство енергетики доручило асоціації Австрійський інститут економічних досліджень (Wifo) підготувати до літа аналіз економічних наслідків припинення контракту та ризиків, пов'язаних із збереженням залежності від російського газу, сказала Гевесслер на прес-конференції.

•7•

Австрійський нафтогазовий концерн OMV та словацька компанія Transpetrol припинили роботу над проєктом трубопроводу, який мав стати продовженням нафтопроводу «Дружба» і транспортувати російську нафту через Словаччину на нафтопереробний завод Швехат поблизу Відня.

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«Майже 20 років компанія OMV разом зі словацькою компанією Transpetrol намагалася з'єднати трубопровід зі Швехату через Словаччину безпосередньо з російською мережею. Тепер проєкт остаточно зупинено», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає OMV, рішення не реалізовувати проєкт ухвалене ще в березні 2022 року.

•8•

ТОВ «Системс» (колишнє ТОВ «Сіменс», російська структура Siemens AG) планує запустити у лютому 2024 процедуру добровільної ліквідації.

У 2023 році виручка ТОВ «Системс» склала 278,8 млн рублів проти 6,32 млрд рублів роком раніше.

На балансі компанії майже не залишилося активів, крім дебіторської заборгованості та коштів на рахунках загальною сумою 843,6 млн рублів.

Компанія нагадала, що у зв'язку з санкціями ЄС щодо росії Siemens AG у березні 2022 року призупинив нові замовлення та постачання до країни.

•9•

Захід недостатньо далеко зайшов у санкціях проти Росії.