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Британська розвідка пояснила, чому РФ активізували атаки по півдню України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, чому РФ активізували атаки по півдню України
Росія стала активно обстрілювати порти Одеси
фото з відкритих джерел

Коли діяла Чорноморська зернова ініціатива, Росія загалом утримувалася від завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в південних портах

Для атака по півдню України - Одесі та іншим районам, Росія використовує незвичайну кількість ракет AS-4 Kitchen (Х-22) вагою 5,5 тонн, призначених для знищення авіаносців. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, пошкодження торкнулися кількох зерносховищ у Чорноморському порту, на південь від Одеси та історичного центру міста. Крім того, 24 липня Росія завдала удару безпілотниками-камікадзе по доках на річці Дунай, приблизно за 200 м від румунського кордону.

За даними британської розвідки, у період із серпня 2022 року по червень 2023 року, коли ще діяла Чорноморська зернова ініціатива, Росія загалом утримувалася від завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в південних портах.

«Оскільки Росії не вдалося відновити угоду, Кремль, ймовірно, почувається менш політично обмеженим і намагається завдати ударів по цілям в Одесі, оскільки вважає, що Україна зберігає військові активи в цих районах. Із самого початку війни ударна кампанія Росії характеризувалася поганою розвідкою та неефективним процесом націлювання», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, 25 липня російські війська під час нічної атаки дронами по Одеській області завдали удару по порту «Рені».

Також у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

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Теги: росія окупанти Міноборони РФ військові собор британська розвідка Одеса війна

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