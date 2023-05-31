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У Москві вчетверте за 10 днів приземлився вантажний літак із Ірану

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Москві вчетверте за 10 днів приземлився вантажний літак із Ірану
ЛІтак виконував рейс Тегеран-Москва і міг доправити до Росії вантаж військового призначення
фото з відкритих джерел

Вантажний Іл-76 міг доправити до Росії вантаж військового призначення

Сьогодні, 31 травня, у Москві приземлився Іранський літак Іл-76, який може перевозити вантаж військового призначення. Це вже другий рейс вантажного судна з 29 травня. Про це свідчать дані сервісу Flightradar24.

За даними сервісу, іранський вантажний Іл-76ТД Pouya Air (EP-PUS) сів на аеродромі «Внуково» сьогодні о 09:24. Він виконував рейс Тегеран-Москва. Вже на сьогодні запланований відліт цього літака назад до Тегерану.

Що цікаво, до цього ж іранський літак приземлявся у Москві 21 травня і 24. Моніторингові групи тим часом повідомляють, що вантажний Іл-76 міг доправити до Росії вантаж військового призначення.

Нагадаємо, президент України під час свого відеозвернення в середу, 24 травня, закликав іранців зупинити сповзання на «темну сторону історії», постачаючи Москві безпілотники. Іран заявив, що критикуючи постачання безпілотників РФ, президент України Володимир Зеленський нібито очікує отримати більше західної зброї.

До відома, очільник відділу зовнішніх зв’язків Міністерства оборони Ірану Хамзех Галандарі заявив, що минулого року нібито ефективність зброї іранського виробництва стала зрозуміла всьому світові, вочевидь, маючи на увазі дрони-камікадзе. 

Читайте також: Іран продовжує постачати зброю РФ через Каспійське море – CNN
Теги: зброя Іран війна літак безпілотник

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