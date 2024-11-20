«Віддав усі зібрані кошти». Прикордонники розповіли щемливу історію про двох побратимів

Військові познайомилися під час лікування, і обидва мали тяжкі поранення

Державна прикордонна служба опублікувала щемливу історію про те, як військовий пожертвував усі зібрані кошти на своє лікування, аби оплатити лікування свого побратима.

Зазначається, що під час бойових завдань в районі Костянтинівки у 2023 році Сергій Грузенський отримав тяжкі поранення, через що втратив обидві ноги. У київському госпіталі він познайомився з Олександром, який також пережив ампутацію.

«Їхня дружба стала опорою в найважчі моменти», – йдеться у повідомленні.

фото: telegram / ДПСУ

Згодом родина Сергія зібрала майже мільйон гривень на сучасні електронні протези, але «доля подарувала сюрприз»: усі витрати покрив благодійник.

«Тоді Сергій зробив неймовірний вчинок – без вагань віддав усі зібрані кошти своєму другу Олександру, щоб і той зміг отримати необхідний протез», – повідомляють прикордонники.

фото: telegram / ДПСУ

Завдяки доброті Сергія та підтримці небайдужих людей обидва ветерани отримали шанс на нове життя, додали у ДПСУ.

Нагадаємо, військовий випадково зустрів побратима, якого оплакував два роки. Про випадкову зустріч у чужому для обох місті чоловіки розповіли «Суспільному». Андрій Мазур та Віталій Чорновол втратили один одного під час штурму Авдіївки.

Крім того, боєць 65-ї бригади 56 днів обороняв напівоточену позицію. Через щільність обстрілів і великі дистанції побратими, які мали б поміняти воїна, не доходили – дорогою отримували поранення. Відтак боєць вів війну з напарником удвох проти зграї російських штурмовиків.

Також розвідник із 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Вадим із позивним Вадос зумів утекти з полону, повернутися до своїх і продовжити бій з окупантами.