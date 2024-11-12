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Навіщо РФ відправила до Екваторіальної Гвінеї військових інструкторів: названо мету

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Навіщо РФ відправила до Екваторіальної Гвінеї військових інструкторів: названо мету
Російські інструктори в Екваторіальній Гвінеї займатимуться охороною президента
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія прагне посилити свій вплив у Центральній та Західній Африці

Росія, ймовірно, відправила до Екваторіальної Гвінеї близько 200 своїх військових інструкторів для охорони президента Теодоро Обіанга Нгема Мбасого. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерел видання, російські інструктори, які прибули до країни останніми тижнями, тренуватимуть елітні охоронні підрозділи, що відповідають за захист президента. Серед цих інструкторів можуть бути військовослужбовці з Білорусі, а також представники елітних російських десантних підрозділів.

Основною метою цієї місії є забезпечення безпеки сина президента, Теодоро Нгеми Обіанга Мангу, відомого як Теодорін. Він є мультимільйонером, обіймає посаду віцепрезидента і вважається можливим наступником батька.

Reuters пише, що таким чином, Росія прагне посилити свій вплив у Центральній та Західній Африці. Там вже присутні тисячі її найманців, що підтримують військові режими та допомагають їм у боротьбі з повстанськими рухами.

Відомо, що Теодоро Обіанг Нгема Мбасого залишається при владі в Екваторіальній Гвінеї вже понад 40 років, після того, як у 1979 році захопив її шляхом перевороту.

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Теги: Африка росія росіяни військові

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