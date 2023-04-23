Японія надала майже пів мільярда доларів на підтримку України: деталі

Кошти будуть спрямовані на ремонт критично важливої інфраструктури нашої країни

Японія направила у Світовий банк понад 450 мільйонів доларів допомоги для Україні. Про це йдеться в заяві Світового банку.

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Уряд Японії оголосив про внесок у розмірі 471 млн доларів до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

Цей внесок є частиною зобов’язань у розмірі 5,5 млрд доларів, які Японія взяла в лютому, щоб допомогти у відновленні зруйнованої інфраструктури та підтримати відбудову України.

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Як зазначається, п’ять мільярдів доларів із обіцяної суми – це кредитне покриття, яке підтримає позики Світового банку для України в наступному році.

«Японія продовжує підтримувати Україну та український народ... Ми тісно співпрацюємо зі Світовим банком у наданні підтримки Україні. Ми очікуємо, що наші внески будуть ефективно використані для задоволення найбільш нагальних потреб України з ремонту критично важливої інфраструктури», – заявив Кентаро Огата, заступник міністра фінансів Японії з міжнародних питань.

Нагадаємо, що наприкінці березня мінекономіки Японії розширило санкції проти Росії. Тепер заборонено експорт компонентів для авіації, космічної галузі, а також матеріалів та деталей, які можуть використовуватись для виробництва дронів.

Як повідомлялося, японська влада ухвалила рішення виділити $30 млн на постачання Україні нелетальних озброєнь через трастовий фонд НАТО, а також надати додаткові $470 млн односторонньої грантової допомоги на енергетичний та інші сектори нашої держави.