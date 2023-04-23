Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Японія надала майже пів мільярда доларів на підтримку України: деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Японія надала майже пів мільярда доларів на підтримку України: деталі
Японія виділила 471 млн доларів на відбудову України
фото: Pixabay

Кошти будуть спрямовані на ремонт критично важливої інфраструктури нашої країни

Японія направила у Світовий банк понад 450 мільйонів доларів допомоги для Україні. Про це йдеться в заяві Світового банку.

Уряд Японії оголосив про внесок у розмірі 471 млн доларів до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

Цей внесок є частиною зобов’язань у розмірі 5,5 млрд доларів, які Японія взяла в лютому, щоб допомогти у відновленні зруйнованої інфраструктури та підтримати відбудову України.

Як зазначається, п’ять мільярдів доларів із обіцяної суми – це кредитне покриття, яке підтримає позики Світового банку для України в наступному році.

«Японія продовжує підтримувати Україну та український народ... Ми тісно співпрацюємо зі Світовим банком у наданні підтримки Україні. Ми очікуємо, що наші внески будуть ефективно використані для задоволення найбільш нагальних потреб України з ремонту критично важливої інфраструктури», – заявив Кентаро Огата, заступник міністра фінансів Японії з міжнародних питань. 

Нагадаємо, що наприкінці березня мінекономіки Японії розширило санкції проти Росії. Тепер заборонено експорт компонентів для авіації, космічної галузі, а також матеріалів та деталей, які можуть використовуватись для виробництва дронів. 

Як повідомлялося, японська влада ухвалила рішення виділити $30 млн на постачання Україні нелетальних озброєнь через трастовий фонд НАТО, а також надати додаткові $470 млн односторонньої грантової допомоги на енергетичний та інші сектори нашої держави.

Теги: Японія Світовий банк Україна фінансування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський
Перспективи членства України в НАТО
Вчора, 19:19
Керівник апарату прем’єра Угорщини Гергей Гуляш
«Росія нам не друг». Керівник апарату Орбана заявив про підтримку України
20 квiтня, 17:31
«Братва» Чаушеску при підтримці Кремля через 30 років рветься в Румунії до влади
Здрастуйте, ми від Чаушеску! Остання надія Кремля у Румунії Сусіди
18 квiтня, 14:00

Економіка

Японія надала майже пів мільярда доларів на підтримку України: деталі
Японія надала майже пів мільярда доларів на підтримку України: деталі
ЄС хоче заборонити транзит низки товарів через РФ – Bloomberg
ЄС хоче заборонити транзит низки товарів через РФ – Bloomberg
За рік війни в Україні російські мільярдери збільшили свої статки
За рік війни в Україні російські мільярдери збільшили свої статки
Атомна сфера та алмази: ЗМІ розкрили подробиці нового пакету санкцій ЄС проти Росії
Атомна сфера та алмази: ЗМІ розкрили подробиці нового пакету санкцій ЄС проти Росії
Один із найбільших банків Грузії блокуватиме рахунки росіян без попередження
Один із найбільших банків Грузії блокуватиме рахунки росіян без попередження
Іспанія дасть Україні кошти для потреб морської оборони
Іспанія дасть Україні кошти для потреб морської оборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Окупант розповів про захоплення танка Leopard (перехоплення)
24K
Посол Китаю у Франції поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік
18K
На цьогорічному Євробаченні спалахнув скандал через українську співачку
16K
Московські попи побили військового у Хмельницькому. Історія отримала несподіване продовження
9142
Від чого п’яніє Путін: колишній політтехнолог Кремля розповів про уподобання диктатора
8425
Скандал довкола заяви китайського посла набирає обертів, Латвія та Литва вимагають пояснень

Новини

Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
Вчора, 09:56
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
21 квiтня, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
21 квiтня, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту