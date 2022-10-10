Головна Світ Економіка
search button user button menu button

ЄС працює над законом, який дозволить передати активи РФ на відновлення України

Юрій Лящук
glavcom.ua
ЄС працює над законом, який дозволить передати активи РФ на відновлення України
Україну відбудовуватимуть коштами РФ
фото з відкритих джерел

Єврокомісія розробляє схему передачі активів РФ Україні

Єврокомісія працює над законом, який дозволить заарештовувати активи, які підпадають під санкції проти РФ, і використовувати їх як вклад у відновлення України. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з чинними правилами, активи, що підпадають під санкції, заморожені, що робить їх використання або відчуження скрутним. Законна можливість накладення арешту на активи дозволить направити їх на відновлення України.

Єврокомісія планує збільшити повноваження країн Євросоюзу щодо арешту підсанкційних активів Росії шляхом розширення списку злочинів, до якого вже входять відмивання грошей та корупція, включивши до нього порушення санкцій ЄС.

Нагадаємо, триває 229-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку. 

Читайте також: Як Путін закінчить цю війну? Сценарій від Тімоті Снайдера
Теги: росія Україна Європейський союз

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

ЄС працює над законом, який дозволить передати активи РФ на відновлення України
ЄС працює над законом, який дозволить передати активи РФ на відновлення України
Російська монополія розсипається. Азербайджан удвічі збільшить експорт газу до ЄС
Російська монополія розсипається. Азербайджан удвічі збільшить експорт газу до ЄС
Лукашенко вигадав «геніальний» економічний хід
Лукашенко вигадав «геніальний» економічний хід
Україна отримає від Італії п'ятий пакет військової допомоги – ЗМІ
Україна отримає від Італії п'ятий пакет військової допомоги – ЗМІ
Компанію, яка вкладає мільярди у військову скарбницю Кремля, оминуть санкції ЄС
Компанію, яка вкладає мільярди у військову скарбницю Кремля, оминуть санкції ЄС
Експортери бананів в Еквадорі оцінили фінансові втрати через війну в Україні
Експортери бананів в Еквадорі оцінили фінансові втрати через війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
295K
Путін вимагає ескалації війни
129K
«Було б зрозуміло, якби стирали Західну Україну». «Слуга» Богуцька розгнівала соцмережі
30K
Чому Путін напав на Україну? Трамп зробив шокуючу заяву
26K
Ворог атакує на Бахмутському та Авдіївському напрямках, – Генштаб
13K
У Путіна лише два варіанти щодо півдня України, але вони програшні – CNN
12K
Вибухи у Києві: столична влада повідомила, що трапилося

Новини

П'ять хороших новин 9 жовтня
Вчора, 21:30
РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
8 жовтня, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
8 жовтня, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
8 жовтня, 11:41
Окупанти скасували всі поїзди на Крим
8 жовтня, 10:40
Росія заявила про теракт на Кримському мосту
8 жовтня, 09:21

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту