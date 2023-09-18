У Нідерландах заарештовано чиновника міноборони, який продавав авіадеталі в РФ
Чоловіка звинувачують в експорті запчастин у Росію через треті країни після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій ЄС
У Нідерландах чиновника з міністерства оборони затримала служба фіскальної інформації та розслідувань (FIOD) за звинуваченням у незаконному постачанні авіаційних деталей у Росію за посередництвом третіх країн, незважаючи на санкції, введені Європейським союзом проти Росії. Про це повідомило rtlnieuws.
Чоловіка віком 48 років із міста Арнема заарештували наприкінці серпня. Його 53-річний співучасник, який надав слідству інформацію, необхідну для виявлення причетності чиновника Міністерства оборони, був затриманий за день до цього і також перебуває під вартою.
«Слідча інформація призвела 30 серпня до обшуку за місцем проживання та арешту 48-річного чоловіка з Арнема. Його також підозрюють в обході санкційного законодавства через свої компанії... шляхом експорту авіаційних деталей у Росію», – заявили у FIOD.
Обох чоловіків звинувачують в експорті запчастин у Росію через треті країни після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій ЄС у лютому минулого року. «За місцем його проживання вилучено документи, цифрові носії інформації та боєприпаси. Чоловік працює в міністерстві оборони», – додали у відомстві.
Ця новина з'явилася за тиждень після того, як латвійський сайт розслідувань iStories опублікував матеріал про те, як західні компанії реекспортують запасні частини для літаків у Росію через треті країни, зокрема через литовські компанії.
Раніше повідомлялося, що у Нідерландах з’являться сотні нових місць для прийому українських біженців.
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