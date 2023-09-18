У Нідерландах заарештовано чиновника міноборони, який продавав авіадеталі в РФ

Під час обшуку місця проживання та складських приміщень 53-річного чоловіка вилучили деталі літаків, зброю, гільзи та боєприпаси

Чоловіка звинувачують в експорті запчастин у Росію через треті країни після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій ЄС

У Нідерландах чиновника з міністерства оборони затримала служба фіскальної інформації та розслідувань (FIOD) за звинуваченням у незаконному постачанні авіаційних деталей у Росію за посередництвом третіх країн, незважаючи на санкції, введені Європейським союзом проти Росії. Про це повідомило rtlnieuws.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чоловіка віком 48 років із міста Арнема заарештували наприкінці серпня. Його 53-річний співучасник, який надав слідству інформацію, необхідну для виявлення причетності чиновника Міністерства оборони, був затриманий за день до цього і також перебуває під вартою.

«Слідча інформація призвела 30 серпня до обшуку за місцем проживання та арешту 48-річного чоловіка з Арнема. Його також підозрюють в обході санкційного законодавства через свої компанії... шляхом експорту авіаційних деталей у Росію», – заявили у FIOD.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Обох чоловіків звинувачують в експорті запчастин у Росію через треті країни після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій ЄС у лютому минулого року. «За місцем його проживання вилучено документи, цифрові носії інформації та боєприпаси. Чоловік працює в міністерстві оборони», – додали у відомстві.

Ця новина з'явилася за тиждень після того, як латвійський сайт розслідувань iStories опублікував матеріал про те, як західні компанії реекспортують запасні частини для літаків у Росію через треті країни, зокрема через литовські компанії.

Раніше повідомлялося, що у Нідерландах з’являться сотні нових місць для прийому українських біженців.