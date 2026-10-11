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«Галичанка» здолала «Жальгіріс» та пробилась до 1/16 фіналу Кубку ЄГФ

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Галичанка» здолала «Жальгіріс» та пробилась до 1/16 фіналу Кубку ЄГФ
«Галичанка» є чемпіоном України з гандболу
фото: ГК «Галичанка»

«Галичанка» здолала литовського суперника у обох поєдинках

11 жовтня «Галичанка» здолала «Жальгіріс» у матчі-відповіді другого раунду Кубку Європейської гандбольної федерації. Про це повідомляє «Главком».

Зустрілись команди у Вільнюсі на арені «VMSM Sostines Tauras».

Перша гра відбулась 10 жовтня та завершилась перемогою української команди з рахунком 33:26.

Другий поєиднок стартував з натиску «Жальгіріса», який на перерву пішов за переваги у рахунку – 18:14. До кінця поєдинку «Галичанка» забрала гру під свій контроль та здобула перемогу з рахунком 31:28.

Українська команда пробилась до 1/16 фіналу Кубку ЄГФ.

Кубок ЄГФ. Другий раунд. Матч-відповідь

Жальгіріс (Вільнюс, Литва) – Галичанка (Львів, Україна) – 28:31 (18:14)

До слова, «Динамо» у центральному матчі туру УПЛ переграло «Карпати». Єдиний гол у матчі забив Матвій Пономаренко.

Нагадаємо, що ЛНЗ вдесятьох переграв «Кудрівку» у поєдинку Прем'єр-ліги.

Раніше «Харків» переграв «Чорноморець» у матчі восьмого туру УПЛ.

Теги: Україна гандбол

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