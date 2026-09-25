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Зеленський розповів, як Україна закриватиме дефіцит у $27 млрд

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський розповів, як Україна закриватиме дефіцит у $27 млрд
ЄС та МВФ підтримали Україну у питанні дефіциту
фото: unsplash.com

ЄС та МВФ позитивно відреагували на потреби Києва, а частину необхідних коштів розглядають у прив'язці до фінансування українських дронів і ракет

Україна розраховує на підтримку Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду для покриття дефіциту державного бюджету у $27 млрд. Частина необхідних коштів пов'язана з фінансуванням виробництва української зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

За словами глави держави, питання фінансування він обговорив із представниками фінансових кіл, директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський зазначив, що реакція Євросоюзу та МВФ на українські потреби була позитивною та конструктивною. Партнери, за його словами, розуміють необхідність покриття дефіциту та потребу України у фінансуванні власного оборонного виробництва.

Значна частина коштів, яких потребує Україна, має піти саме на виробництво озброєння, зокрема безпілотників і ракет. Президент наголосив, що партнери усвідомлюють складність ситуації на тлі постійних російських ударів. «ЄС нас підтримує, МВФ буде продовжувати програми, тут я отримав позитив від наших партнерів», – заявив Зеленський.

Подальше опрацювання механізму залучення коштів президент передав уряду. Над деталями працюватимуть прем'єр-міністр України та міністр фінансів разом із представниками МВФ.

Окремо сторони опрацьовують можливість залучення частини необхідного фінансування у форматі Drone Deal. Йдеться про механізм, пов'язаний із фінансуванням українського виробництва безпілотників.

«Я передав всю цю конструкцію прем'єр-міністру України разом з міністром фінансів України, а також разом з МВФ, як частина цих грошей може бути в форматі дрон-діл», – сказав президент.

За словами Зеленського, команда має опрацювати деталі запропонованого механізму. Після цього найближчим часом має відбутися окрема зустріч – в Україні або Брюсселі.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що дефіцит фінансування оборонних потреб України становить $27 млрд. За його словами, частину коштів, передбачених на другу половину 2026 року, використали раніше на виробництво дронів та інші потреби. Із загальної суми $8–10 млрд необхідні для забезпечення початку 2027 року, ще близько $20 млрд – на зарплати військовослужбовцям, виплати сім'ям загиблих та інші оборонні видатки.

Також «Главком» повідомляв, що Україна звернулася до партнерів із проханням допомогти закрити значну потребу у фінансуванні. У Євросоюзі запропонували залучити до додаткової підтримки Києва не лише європейські держави, а й інших партнерів, зокрема Канаду, Норвегію та Японію.

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Теги: МВФ кредит Володимир Зеленський фінансування

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