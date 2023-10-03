Європарламент схвалив перегляд бюджету з виділенням 50 млрд євро для України

Європарламент схвалив виділення додаткових 10 млрд євро на 2024-2027 роки на додаток до 65,8 млрд євро, які раніше запропонувала Єврокомісія

Сьогодні, 3 жовтня, Європарламент схвалив перегляд бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки, який містить положення про утворення спеціального Українського фонду у 50 млрд євро. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

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Європарламент схвалив виділення додаткових 10 млрд євро на 2024-2027 роки на додаток до 65,8 млрд євро, які раніше запропонувала Єврокомісія.

У світлі останніх зовнішніх викликів, особливо війни Росії проти України та зростаючих міграційних проблем, депутати Європарламенту збільшили відповідні бюджетні статті на 2 млрд євро. Вони виділили додаткові 3 млрд євро на нову «Платформу стратегічних технологій для Європи» (STEP) і 5 млрд євро – на посилення здатності ЄС реагувати на непередбачувані кризи.

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Рішення схвалили 393 голосами «за», «проти» – 136 і 92 утрималися.

«Ми прагнемо стабілізувати ситуацію в Україні за допомогою нової програми у розмірі 50 мільярдів євро, одночасно зміцнюючи економіку ЄС. Ми зміцнюємо бюджет, поповнюючи його на потреби міграції та забезпечуючи гнучкість у реагуванні на кризові ситуації», - сказав євродепутат від Польщі Ян Ольбрихт.

Співдоповідачка Маргарита Маркес зазначила, що до 31 грудня 2023 року ЄС хоче мати в наявності адекватні кошти для підтримки України та продовження пом'якшення соціально-економічних наслідків війни, а також зростання інфляції та кризи вартості життя.

Раніше повідомлялося, що Європейський парламент у першому читанні більшістю голосів ухвалив резолюцію, яка містить пропозиції до представлених Єврокомісією регуляторних правил щодо посилення спроможностей Європейської оборонної промисловості за рахунок спільного оборонного замовлення.