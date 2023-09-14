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Британія, Італія й Японія створять винищувач наступного покоління GCAP – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Британія, Італія й Японія створять винищувач наступного покоління GCAP – ЗМІ
Модель нового винищувача Глобальної бойової повітряної програми (GCAP)
фото: Reuters

Основні підрядники, такі як британська BAE Systems, японська Mitsubishi Heavy Industries і італійська Leonardo узгодили наступні кроки для розробки концептуального етапу створення цього літака

Італія зобов’язалася фінансувати свою частку в італійсько-англо-японській програмі винищувачів протягом 15 років. Очікується, що проєкт винищувача наступного покоління під назвою GCAP коштуватиме десятки мільярдів доларів, але три партнери ще не остаточно визначили, як розподілять бюджет або роботу. Про це повідомляє Reuters.

Основні підрядники, такі як британська BAE Systems, японська Mitsubishi Heavy Industries і італійська Leonardo, повідомили, що узгодили наступні кроки для розробки концептуального етапу створення цього літака.

Ці троє разом із відповідними міністерствами оборони з’явилися разом на лондонському ярмарку озброєнь DSEI, щоб обговорити проєкт, метою якого є виробництво винищувача до 2035 року.

 Лука Де Мартініс, директор четвертого департаменту Міністерства оборони Італії, сказав, що департамент і політики мають «повну прихильність підтримувати програму», а фінансування в оборонному бюджеті становить «15 років».

Директор компанії Future Combat Air Річард Бертон заявив, що ряд інших країн виявили інтерес до проєкту, але головна увага всіх трьох партнерів була спрямована на розробку літака в зазначений термін.

Як зазначають журналісти, відповідаючи на запитання про інтерес з боку Саудівської Аравії, яка має давні відносини з Великобританією у сфері протиповітряної оборони, Річард Бертон сказав, що були розмови щодо вивчення майбутніх можливостей, але «більше цього рішення немає».

Раніше повідомлялося, що Австралія має намір зробити стелс-винищувачі п'ятого покоління F-35A Lightning II практично невидимими для радарів супротивника. Для цього уряд країни готовий до багатомільйонних інвестицій.

До слова, частина українських пілотів, що проходить навчання на американських винищувачах F-16 в Данії, вже пройшла підготовку й готова приступити до льотних тренувань. 

Теги: Японія бюджет Італія фінансування винищувач

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