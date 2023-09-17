Рада може ухвалити Держбюджет на 2024 рік раніше крайнього терміну

До 15 вересня кожного року Кабінет міністрів має внести на розгляд парламенту проєкт Державного бюджету на наступний рік

Верховна Рада може ухвалити Державний бюджет України на 2024 рік уже в середині листопада. Про це перший заступник Голови ВР Олександр Корнієнко повідомив у коментарі «Укрінформ».

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«Згідно з регламентом Верховної Ради, до 15 вересня кожного року Кабінет міністрів має внести на розгляд парламенту проєкт Державного бюджету на наступний рік. Відповідно це станеться не пізніше, ніж 20 вересня, але ми не розголошуємо дати засідань», – сказав перший віцеспікер українського парламенту.

Як зазначив Корнієнко, після цього комітет Верховної Ради з питань бюджету певний час готуватиме проєкт до розгляду в другому читанні.

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Він також підкреслив, що Державний бюджет України на наступний рік «дуже простий – військовий». При цьому Держбюджет-2024 буде «більш військовим, ніж бюджет 2023 року».

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України тільки що затвердив законопроєкт про держбюджет на 2024 рік.

Попередньо доходи держбюджету складатимуть 1,746 трлн грн (загальний 1,54 трлн грн). Видатки – 3,308 трлн грн (загальний 3,1 трлн грн). Дефіцит бюджету – 1,531 трлн грн.

Згідно з Регламентом Верховної Ради, уряд щорічно вносить до парламенту проєкт закону про держбюджет на наступний рік не пізніше 15 вересня поточного року. У першому читанні Рада має розглянути головний фінансовий документ країни не пізніше 20 жовтня, а остаточно – не пізніше 1 грудня.