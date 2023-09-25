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Віктор Балога Народний депутат України

Орбану треба конкретно визначитися, що він хоче від України

glavcom.ua
Віктор Орбан постійно робить скандальні заяви щодо України
фото з відкритих джерел

Що має зробити Україна, щоб питання НАТО та ЄС Угорщиною більше не педалювалось?

Орбан, то говорить, що Угорщина не підтримає членство України в НАТО, поки наша країна не відновить права угорців. То заявляє, що проти членства України в НАТО, бо це означатиме нову війну в Європі.

Може Орбану потрібно визначитись конкретно, що він хоче від України. Що б ми в НАТО не вступали? Чи може, щоб призначили угорців на посади міністрів, губернаторів, управлінців? Та немає проблем, якщо володіють державною мовою вперед, нехай працюють.

Але вже час сказати, що має зробити Україна, щоб питання НАТО та ЄС Угорщиною більше не педалювалось, а він сам, його міністри та парламент зробили однозначні заяви на підтримку нашої євроатлантичної інтеграції, бо Україна дружня для них країна. Чи не так?

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Теги: Віктор Орбан Україна Угорщина парламент

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Віктор Балога

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