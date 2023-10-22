Візит Путіна в Китай: розвідка розповіла про наслідки

Китай використає ситуацію, щоб посилити свій вплив у світі

Президент Росії Володимир Путін відвідав Китай, і наслідки цього візиту для китайської сторони будуть кращими, аніж для російської. КНР – країна, що керується власними інтересами, а не забаганками диктатора, якому залишилося перебувати при владі не так вже й довго, поділився думкою представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю «Еспресо».

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«Наслідки (візиту Путіна, – ред.) для Китаю будуть кращі, тому що Китай використовує цю ситуацію, зокрема, для того, щоб посилити свій вплив у світі, в тому числі і на території Російської Федерації. РФ, як сировинний придаток глобальної економіки, де б не з'являлась, на неї в першу чергу дивляться, як на джерело дешевих ресурсів, ресурсів зі знижкою», – зазначив Юсов.

Нагадаємо, поїздка російського диктатора Володимира Путіна до Китаю та другі цього року переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном знову завершилися нічим. Хоча Путін називав Сі «дорогим другом», хвалив Пекін за успіхи проєкту «Один пояс – один шлях» та заявляв про «великі перспективи» двосторонніх відносин, китайські чиновники не підписали контракт на додаткові постачання російського газу та будівництво трубопроводу «Сила Сибіру-2».