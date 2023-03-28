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Михайло Басараб політолог, активіст Руху опору капітуляції

Чи причетний Китай до нападу на Україну

glavcom.ua
Сі Цзіньпін та Путін провели зустріч незадовго до повномасштабного вторгнення Росії до України
фото з відкритих джерел

На подальшу динаміку російсько-української війни буде істотно впливати ступінь підтримки Росії з боку Китаю

Для того, щоб розуміти, як саме у цьому питанні буде діяти Китай, важливо було б знати, чи благословляв (або ініціював) Пекін рішення Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Це мабуть основне, що варто знати у цьому контексті.

Якщо Китай благлословляв (або ініціював) цей напад, то підтримка Москви Пекіном буде ще виразнішою, а російсько-українська війна ймовірно може стати прологом до повноформатної глобальної війни у найближчій перспективі.

Якщо ж режим Сі Цзіньпіня не причетний до рішення Путіна, то можливих варіантів поведінки Китаю значно більше. Підтримуючи продовження війни де-факто, Китай буде спостерігати за знесиленням Росії у надії на вимивання військового потенціалу США і політичну втому Заходу. Це потрібно Пекіну для вирівнювання своїх можливостей з можливостями Вашингтону. Ну а подальші дії Китаю залежатимуть від того, у якому стані перебуватиме США, НАТО і Захід загалом.

Усе сказане вище працюватиме, якщо російсько-українська війна буде затягуватися на тривалий термін. Саме тому Пекін вийшов з «миротворчою» місією, щоб насправді затягнути війну на якнайдовше.

Від швидкої перемоги України значною мірою залежить, чи продовжить Китай таку явну та інтенсивну гонку за глобальну першість проти США. Наша перемога може істотно підкорегувати або відтермінувати плани планетарного лідерства Китаю. Але це тема для іншої розмови.

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Джерело
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Теги: війна Китай напад Сі Цзіньпін

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Михайло Басараб

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