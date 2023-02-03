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Країни ЄС домовилися про стелю цін на російські нафтопродукти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Країни ЄС домовилися про стелю цін на російські нафтопродукти
фото ілюстративне

Євросоюз обмежить ціну на різні нафтові масла із РФ на рівні 45 дол. за барель

Країни Європейського Союзу змогли погодити обмеження цін на російське дизельне паливо.

«Ми повинні продовжувати позбавляти Росію засобів для ведення війни проти України. У неділю вступає в силу заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів. З G7 ми встановлюємо обмеження цін на ці продукти, скорочуючи доходи Росії, одночасно забезпечуючи стабільність глобальних енергетичних ринків», – зазначила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

У той же час журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк повідомив, що ціни обмежено на рівні 100 дол. за барель.

«Зелене світло на дві межі цін на російські нафтопродукти», – йдеться у повідомленні.

Крім того, ЄС обмежить ціну на різні нафтові масла із РФ на рівні 45 дол. за барель. Ці обмеження наберуть чинності 5 лютого 2023 року.

Нагадаємо, 19 грудня країни ЄС погодили стелю цін на російський газ.

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Теги: Європейський союз нафта росія війна

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