Росіяни бідкаються через стрімке зростання цін на яйця та курку

Вартість курячого м'яса в Росії у 2023 році побила історичний рекорд

Середня ціна у російських магазинах за десяток курячих яєць зараз становить середньому 160 рублів (50 грн), а деяких російських регіонах торгується понад 200-250 рублів (60-75 грн). Ціна курячого філе вперше зрівнялася із вартістю свинини і становить у середньому 400-470 руб./кг (120-141 грн).

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Як пишуть росЗМІ посилаючись на дані Росстату, за останній тиждень листопада ціни на курячі яйця в Росії продовжили зростати – в середньому на 4,4% по країні, але в 27 регіонах зростання склало від 5,1 до 11,9%. Дещо впала ціна лише у Карелії та Архангельській області.

Вартість курячого м'яса в Росії у 2023 році побила історичний рекорд, що в Мінсільгоспі пояснювали сезонними факторами. Ціни продовжували зростати аж до кінця жовтня, коли національний союз птахівників повідомив про незначне скорочення цін.

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Наприкінці листопада Росстат звітував про незначне зростання цін на охолоджену та морожену курку – індекс споживчих цін з кінця жовтня збільшився лише на 0,85%, тоді як з початку року ціни зросли більш ніж на 30%.

Заступник голови уряду Вікторія Абрамченко доручила Мінсільгоспу, Мінекономрозвитку, Мінфіну та Мінпромторгу знайти способи збільшити виробництво курячих яєць та м'яса курей у Росії. Відомства мають до 19 грудня проаналізувати ситуацію із цими продуктами в країні та з'ясувати мінімальні обсяги, необхідні, щоб зупинити зростання цін.

На тлі зростання цін Федеральна антимонопольна служба (ФАС) робить спроби обмежити зростання цін на яйця власними методами. ФАС направила в торгові мережі лист із пропозицією до березня 2024 року обмежити націнки на всі курячі яйця, що закуповуються у постачальників, на рівні 5%. Служба при цьому не вказувала, яких заходів вживатимуть щодо рітейлерів, які не підуть за пропозицією відомства.

ФАС перевіряє виробників курятини так само, як і постачальників яєць: антикартельні перевірки 12 російських компаній пройшли в середині листопада.

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Мінсільгосп країни-агресора висунув пропозицію щодо обмеження чи заборони експорту курки, проте, за оцінками експертів, істотного впливу на ціноутворення це не вплине – порівняно із загальним споживанням обсяг експорту невеликий.

Гендиректор експертно-аналітичного центру агробізнесу «АБ-Центр» Олексій Плугов припустив, що в перспективі кількох місяців ціни на курку можуть знизитися не більше ніж на 2-3% за інших рівних умов (поточний курс долара, загальний рівень) інфляції і так далі), а через деякий час знову почати зростати.

Професор базової кафедри торгової політики РЕУ ім. Г. В. Плеханова В'ячеслав Чеглов припустив, що м'ясо та птиця справді подешевшають, але «незначно» та «диференційовано». Тобто насамперед на соціально значущі позиції. Наприклад, знизяться ціни на бройлерів, крила та супові набори.

Експерти назвають причиною зростання цін на яйця та курячі м'ясо підвищення попиту. Інші види м'ясної продукції теж ростуть у ціні, але куряче м'ясо залишається одним із небагатьох доступних за ціною джерел тваринного білка.

Як розповів керівник Національної м'ясної асоціації Росії Сергій Юшин, у другій половині 2023 року не вдалося наростити виробництво через хвороби тварин.

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«Кілька птахофабрик яєчного напряму практично знищили поголів'я несучок через пташиний грип», – зазначив він. Виробники та експерти сходяться на думці, що швидко наростити виробництво курячого м'яса та яєць у Росії неможливо. З моменту схвалення бізнес-планів та отримання інвестицій має пройти щонайменше півтора-два роки, перш ніж зможуть заробити нові майданчики для виробництва яєць та м'яса птиці.

До слова, французькі птахівники протестують проти імпорту курятини з України та називають ситуацію, що склалася, недобросовісною конкуренцією. Вони вимагають від Єврокомісії захистити їх від «напливу дешевих курей» та врятувати від руйнування. Про це у інтерв'ю Le Figaro заявив голова Міжпрофесійної асоціації постачальників курячого м'яса Anvol Жан-Мішель Шеффер.