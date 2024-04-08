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Прем'єр Словаччини боїться «покарання» Європи за нового президента

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Прем'єр Словаччини боїться «покарання» Європи за нового президента
Фіцо заявив, що Захід може покарати Братиславу за вибори
скрін з відео на сторінці у соцмережі Роберта Фіцо

Вибори президента Словаччини виграв противник допомозі Україні Петер Пеллегріні

Перемога антиукраїнського кандидата Петера Пеллегріні на президентських виборах у Словаччині може призвести до покарання країни з боку Заходу. Про це заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо.

«Нам необхідно враховувати (можливе, – «Главком») покарання Заходу за те, що ми обрали Петера Пеллегріні, а не Івана Корчка (суперника на виборах, представника ліберальної опозиції – «Главком»), який би без вагань проводив словацькі батальйони в Україну», – заявив він у відеозверненні, опублікованому у соцмережі.

Фіцо нагадав, що внаслідок перемоги соціально-демократичної партії на парламентських виборах у Словаччині восени 2023 року її виключили із Партії європейських соціалістів. Прем'єр наголосив, що колеги з Євросоюзу не поділяють прагнення прихильників партії «Голос – соціальна демократія» Пеллегріні припинити підтримку України зброєю та грошима.

«Я б не здивувався, якби Єврокомісія виключно з політичних міркувань і через результати президентських виборів призупинила нам виплати з фондів (Євросоюзу – «Главком»)», – резюмував Фіцо.

Пеллегріні офіційно переміг у президентській кампанії з 53,12% голосів. За нього проголосували 1409255 осіб, друге місце з 46,87% голосів у президентських перегонах зайняв ексміністр закордонних справ Іван Корчок, якого підтримали 1243709 виборців.

Після перемоги Пеллегріні, який представляє партію «Голос – соціальна демократія», яка входить до правлячої коаліції, заявив про необхідність припинення війни в Україні.

6 квітня колишній депутат словацького парламенту Петер Марчек заявляв, що країни колективного Заходу побоюються перемоги у президентських виборах у Словаччині Пеллегріні через його антиукраїнські інтереси.

Нагадаємо, що в суботу, 6 квітня, кандидат від лівого націоналістичного уряду Словаччини Петер Пеллегріні переміг на президентських виборах, зміцнивши контроль над країною проросійського прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав із перемогою на президентських виборах у Словаччині Петера Пеллегріні, коаліційного партнера проросійського прем’єра Роберта Фіцо.  Свій вітальний допис політик опублікував у Twitter (Х). Орбан порадів перемозі антиукраїнського посадовця. «Велика перемога для народу Словаччини та велика перемога для прихильників миру по всій Європі!», – написав він.

Читайте також: Пеллегріні переміг на виборах у Словаччині: хто це такий, що це означає для України

 

Теги: міністр Єврокомісія депутат партії Віктор Орбан демократія перемога соцмережі

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