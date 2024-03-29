Експорт твердої пшениці до Європи. Туреччина поставила підніжку Росії

Thomson Reuters: Туреччина стане другим за величиною експортером твердої пшениці у світі після Канади

Раніше Росія займала велику частку експорту твердої пшениці до Європи. Втім, зараз експортерам і з економічних, і з політичних причин більше цікава тверда пшениця з Туреччини, а не з країни-агресора. Це відкриває для країни Ердогана нові перспективи провідного світового постачальника сировини для макаронних виробів. Про це пише Thomson Reuters.

Туреччина, яка в 2023/24 році стане другим за величиною експортером твердої пшениці у світі, допомогла заповнити дефіцит пропозиції, викликаний посухою в Канаді, що є основним постачальником, і стримала різке зростання цін, яке спостерігалося на початку сезону.

Згідно з прогнозами Міжнародної ради із зерна, світові запаси дуруму цього сезону досягнуть тридесятирічного мінімуму. Але турецькі поставки запобігли негайному дефіциту. «Туреччина, вийшовши на світові ринки як експортер, змінила гру», – сказав Айкут Геймен, голова Асоціації макаронної промисловості Туреччини. «Я можу сказати, що це не поодинокий випадок, і найближчими роками Туреччина буде стійким експортером твердої пшениці».

Торік Туреччина зібрала вищий, ніж очікувалося, урожай, і її запаси виявилися повними після значного імпорту, спричиненого високою інфляцією та посухою.

Привабливі ціни для фермерів, включаючи майже 30% зростання закупівельних цін у державі минулого року, а також інвестиції в іригацію сприяли зростанню посівних робіт та врожайності. Слабкість турецької ліри під час економічної кризи також зробила турецьку тверду пшеницю більш конкурентоспроможною за кордоном.

Завдяки збільшенню посівних площ та сприятливій погоді турецьке виробництво, як очікується, встановить другий рекорд цього року, перевищивши 4 млн тонн. Це значно перевищує річне внутрішнє споживання країни до 3 млн тонн.

Пояснимо, що попит з боку світової макаронної промисловості дещо знизився за рахунок використання більш дешевшої м'якої пшениці. Особливо для потреб економних ринків Африки та Латинської Америки.

Аналітики прогнозують ще один рік значного експорту, навіть якщо виробництво у Канаді відновиться, а у 2024/25 роках обсяг експорту може знову перевищити 1 мільйон тонн.

Зміна позицій Туреччини на світовому ринку

Туреччина також частково замінила такого великого гравця як Росія, з яким європейські виробники намагаються не працювати через можливі санкції.

«Виробники макаронних виробів купували пшеницю у Туреччині, бо нам пропонували її за конкурентоспроможними цінами», – зазначив Вінченцо Дівелла, генеральний директор італійської компанії з виробництва макаронних виробів.

«У нас була велика проблема в Канаді. У нашій країні сезон був провальним через погоду та дощі. Турецький урожай розглядається в Італії як варіант гарної якості, хоча канадська тверда пшениця залишається еталоном для багатьох переробників», – додав він.

З огляду на те, що Європа тепер планує використовувати санкції, щоб закрити доступ до зерна з Росії, турецький експорт може стати ще важливішим.

«Для твердої пшениці це може мати серйозні наслідки, особливо для італійського імпорту», – каже Северін Омнес-Майсонс, аналітик Strategie Grains, про запропоновані тарифи щодо Росії, яка раніше постачала п'яту частину імпорту цього виду пшениці до ЄС у 2023/24 роках.

Скорочення посівних площ у країнах Європи та Північної Африки, які споживають тверду пшеницю, також може зробити ринок більш залежним від імпортних поставок із Туреччини.

Посуха охопила деякі регіони Магріба та південної Європи, що, на думку аналітиків, є ознакою того, що зона стає надто посушливою навіть для культури, яка любить сухі та теплі умови. Цього року урожай зернових у Марокко скоротиться вдвічі. У Франції, постійному постачальнику для сусідніх країн ЄС, зливи можуть скоротити площу посівів твердих сортів цього року до нового мінімуму 21 століття.

Однак деякі аналітики з обережністю ставляться до довгострокової ролі Туреччини з огляду на її державне управління постачанням зерна та власні кліматичні ризики. «Цього сезону ми жили сьогоднішнім днем, не знаючи, що буде завтра. Що стосується Туреччини: ця країна, як і раніше, дуже залежить від політичного процесу», – прокоментував один європейський трейдер, який займається продажем твердих сортів пшениці.

До слова, Польща веде активні переговори про запровадження ліцензій, які мають завершитися цього тижня, на сільськогосподарські продукти з України. Варшава також сподівається на припинення транзиту українського збіжжя через територію Польщі з 1 квітня, заявив в ефірі радіо «Люблін» міністр розвитку і технологій Польщі Кшиштоф Гетман. Польський міністр звернув увагу, що уряд країни планує доплати фермерам, які мають надлишок пшениці.