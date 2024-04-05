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Світові ціни на продовольство несподівано зросли

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Світові ціни на продовольство несподівано зросли
Індекс цін на продовольство ФАО у березні зріс на 1,1%
фото з відкритих джерел

Індекс цін на продовольство зареєстрував перше зростання у березні після семимісячної тенденції до зниження

Світові ціни на продовольство у березні 2024 року зросли з трирічного мінімуму, чому сприяло зростання цін на олії, м'ясо та молочні продукти. Про це йдеться в повідомленні Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Індекс цін на продовольство ФАО, який відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на низку товарів, у березні зріс на 1,1% до 118,3 пункту.

Індекс, хоч і зареєстрував перше зростання у березні після семимісячної тенденції до зниження, все ще на 7,7% нижчий у порівнянні з відповідним значенням рік тому.

Натомість індекс цін на зернові ФАО впав на 2,6% і на 20,0% нижче за значення у березні 2023 року. Світові експортні ціни на пшеницю в березні знижувалися третій місяць поспіль, головним чином через сильну експортну конкуренцію, що продовжується, між Європейським Союзом, Російською Федерацією і США.

Навпаки, експортні ціни на кукурудзу трохи зросли порівняно з попереднім місяцем. Зростання купівельного інтересу, особливо з боку Китаю, на тлі логістичних труднощів в Україні та інших країнах надав деяку підтримку цінам на кукурудзу.

Індекс цін на олію ФАО у березні зріс 8,0% до річного максимуму. Помітне відновлення відбилося на зростанні цін на пальмову, соєву, соняшникову та рапсову олії. Крім того, зростання цін на сиру нафту також сприяло збільшенню котирувань олії.

Індекс цін на молочні продукти ФАО у березні зріс на 2,9%, що стало шостим поспіль місячним зростанням, але залишився на 8,2% нижче за своє значення у відповідному місяці минулого року. У березні світові ціни на сир зросли найбільше, відбиваючи Міжнародні ціни на вершкове масло у березні продовжили зростати, головним чином, завдяки сталому сезонному попиту та дещо напруженим запасам у Європі. Навпаки, після п'яти місяців послідовного зростання міжнародні ціни на сухе незбиране молоко впали, оскільки світовий попит на імпорт знизився.

Індекс цін на м'ясо ФАО у березні зріс на 1,7%, що означає друге поспіль місячне зростання.

Індекс цін на цукор ФАО в березні впав на 5,4% після двох місячних підвищень, але все ж таки вище значення рік тому на 4,8%.

Нагадаємо, ризики продовольчої кризи в Європі посилюються на тлі природних катаклізмів, що почастішали, і погіршення відносин з низкою країн. Питання стоїть лише в тому, коли саме в регіоні почне не вистачати товарів.

Раніше Міністерство аграрної політики України звинуватило українське представництво Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у зриві організації міжнародної допомоги.

До слова, вартість оливкової олії в країнах Європейського Союзу у січні 2024 року виявилася на 50% вищою, ніж у січні 2023 року, повідомив Eurostat. Як зазначає статистичне відомство, ціни на оливкову олію підскочили у другій половині 2023 року: у серпні вони зросли на 37% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Теги: продукти зерно ООН

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