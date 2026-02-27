Німеччина починає відроджувати металургію: стрімке зростання після тривалого скорочення

Виплавка чавуну показала значне зростання

Металургійні підприємства Німеччини в січні 2026 року наростили виплавку сталі на 15% у річному вимірі – до 3,08 млн тонн, свідчать дані WV Stahl. Порівняно з груднем минулого року виробництво зросло на 8,5%.

Зокрема, у кисневих конвертерах за місяць було вироблено 2,21 млн тонн сталі, тоді як електродугові печі забезпечили 870 тис. тонн.

Виплавка чавуну також продемонструвала відчутне зростання, а виробництво прокату помірно збільшилося як в річному, так і в місячному вимірі.

В асоціації зазначають, що січневе зростання є різким, однак поки не свідчить про стійкий розворот галузі.

Як повідомлялося, за підсумками 2025 року Німеччина скоротила виплавку сталі на 8,6% порівняно з попереднім роком – до 34,09 млн тонн

Раніше Фрідріх Мерц неодноразово наголошував на необхідності нової індустріалізації Німеччини та Заходу в цілому.

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Китаю заявив про поглиблення співпраці з Пекіном.