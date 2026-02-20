Головна Світ Політика
Європейська «п'ятірка» працюватиме над недорогою протиповітряною обороною

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Малий дрон «Антишахед» від чеської фірми TRL Drones
фото: TRL Drones

Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща планують створити автономні дрони та ракети, які дозволять ефективно збивати повітряні цілі без використання наддорогих систем ППО

П'ять провідних європейських країн – Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща (так звана група E5) – домовилися про спільну розробку недорогої зброї для протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Нова програма, що отримала назву «Низьковартісні ефектори та автономні платформи» (LEAP), базується на досвіді війни в Україні, де використання масових і дешевих безпілотників кардинально змінило тактику ведення бойових дій. Очікується, що офіційну заяву буде оприлюднено в п'ятницю, 20 лютого 2026 року, під час зустрічі міністрів оборони цих країн у Кракові.

Метою ініціативи LEAP є створення автономних дронів та ракет, які дозволять ефективно збивати повітряні цілі без використання наддорогих систем ППО. Військові планувальники зазначають, що війна на виснаження потребує саме недорогих рішень, здатних забезпечити необхідний обсяг («масу») озброєння на полі бою. Проєкт реалізовуватиметься в межах НАТО, проте з акцентом на посилення європейської автономії у сфері оборонної промисловості. Це має допомогти Європі взяти на себе більше відповідальності за безпеку континенту та зменшити залежність від поставок зі США.

До переговорів у Польщі також приєднаються високий представник ЄС із закордонних справ, заступник генсека НАТО та міністр оборони України. Крім розробки ППО, група E5 планує обговорити посилення співпраці в космічній галузі та боротьбу з гібридними загрозами. Цей крок є частиною ширшої стратегії європейських держав, які прагнуть модернізувати власні армії та створити стійкі ланцюжки поставок зброї, що була б доступною за ціною та водночас високотехнологічною.

Як відомо, генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр та начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін виступили зі спільною заявою, у якій закликали європейські країни до негайного та масштабного переозброєння. 

Вони зазначають, що безпекова архітектура Європи докорінно змінилася через агресивну політику Кремля, а військова загроза з боку Росії стала безпосередньою. Тому переозброєння не є розпалюванням війни. 

Нагадаємо, Зеленський обговорив із сенаторами США посилення санкцій проти тіньового флоту РФ. Глава держави закликав Сполучені Штати затримувати танкери російського тіньового флоту та конфісковувати нафту.

Президент України й сенатори США говорили також про ситуацію на фронті та процес перемовин. Глава держави поінформував про підготовку до зустрічі переговорних команд у Женеві.

Крім того, ішлося про російські удари по американських компаніях, які працюють в Україні. Сторони засудили ці атаки та наголосили, що Росія має понести відповідальність за злочини агресії.

