Німецька розвідка викрила справжню ціну війни для Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Німецька розвідка викрила справжню ціну війни для Росії
Москва приховала масштаби військових витрат
фото з відкритих джерел

Реальні оборонні витрати Росії значно вищими за офіційні дані

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) заявила, що минулого року військові витрати Росії могли становити приблизно половину державного бюджету та близько 10% від валового внутрішнього продукту країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BND.

За даними німецької розвідки, Росія витрачає на війну та збройні сили значно більше, ніж декларує офіційно. З початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року оборонний бюджет РФ щороку істотно зростав.

Німецька розвідка викрила справжню ціну війни для Росії фото 1
графіка: BND

У BND зазначають, що російське тлумачення «оборонних витрат» суттєво відрізняється від стандартів НАТО. Всебічний аналіз бюджетних даних показав, що реальні витрати були на 66% вищими, ніж заявляла Москва.

Невраховані кошти стосуються, зокрема, будівельних проєктів Міністерства оборони, ІТ-проєктів для військових, а також соціальних виплат військовослужбовцям. У результаті, за оцінкою BND, у 2025 році військові витрати Росії становили близько половини загального бюджету країни та приблизно 10% її ВВП.

Ці ресурси використовуються не лише для війни проти України, а й для створення та розширення військового потенціалу, зокрема поблизу східного флангу НАТО. У німецькій розвідці наголосили, що ці показники безпосередньо відображають загрозу для Європи з боку Росії.

Нагадаємо, у Росії фіксують різке скорочення легального ринку алкогольної продукції. За офіційними даними, обсяги виробництва та продажів спиртного знижуються, що супроводжується закриттям спеціалізованих торговельних мереж. Влада пояснює ці процеси «змінами у споживчій поведінці», однак аналітики пов’язують їх із падінням реальних доходів населення та загальним економічним спадом.

Водночас скорочення легальних продажів не означає зменшення споживання алкоголю. Значна частина попиту переходить у тіньовий сегмент – зростає обсяг саморобного та нелегального спирту, що послаблює державний контроль над ринком.

Теги: розвідка росія Німеччина

