Німецька розвідка викрила справжню ціну війни для Росії
Реальні оборонні витрати Росії значно вищими за офіційні дані
Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) заявила, що минулого року військові витрати Росії могли становити приблизно половину державного бюджету та близько 10% від валового внутрішнього продукту країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BND.
За даними німецької розвідки, Росія витрачає на війну та збройні сили значно більше, ніж декларує офіційно. З початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року оборонний бюджет РФ щороку істотно зростав.
У BND зазначають, що російське тлумачення «оборонних витрат» суттєво відрізняється від стандартів НАТО. Всебічний аналіз бюджетних даних показав, що реальні витрати були на 66% вищими, ніж заявляла Москва.
Невраховані кошти стосуються, зокрема, будівельних проєктів Міністерства оборони, ІТ-проєктів для військових, а також соціальних виплат військовослужбовцям. У результаті, за оцінкою BND, у 2025 році військові витрати Росії становили близько половини загального бюджету країни та приблизно 10% її ВВП.
Ці ресурси використовуються не лише для війни проти України, а й для створення та розширення військового потенціалу, зокрема поблизу східного флангу НАТО. У німецькій розвідці наголосили, що ці показники безпосередньо відображають загрозу для Європи з боку Росії.
