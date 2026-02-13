Німецький аеропорт припинив обслуговування рейсів: у чому причина

У німецькому аеропорту зупинили вильоти через збій у системі безпеки

Сьогодні, 13 лютого, у Німеччині летовище імені Конрада Аденауера (аеропорт "Кельн/Бонн") припинило обслуговування рейсів. Все через помилку в системі перевірки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bild.

Через серйозний інцидент у зоні безпеки федеральна поліція Німеччини повністю зупинила відправлення всіх авіарейсів з аеропорту імені Конрада Аденауера.

Так, о 6:37 ранку, контрольно-пропускний пункт повітряної безпеки був закритий, а зона безпеки терміналів 1 і 2 була очищена федеральною поліцією. Аеропорт не приймає пасажирів на виліт, оскільки контроль пасажирів та ручної поклажі наразі неможливий.

Повідомляється, що причиною колапсу міг стати технічний збій нової системи безпеки. Напередодні в аеропорту запровадили нові сканери для перевірки пасажирів.

«Ми зараз дуже близькі до повторного відкриття, ми майже завершили необхідні заходи», – повідомив речник федеральної поліції.

