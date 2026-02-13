Головна Світ Соціум
Німецький аеропорт припинив обслуговування рейсів: у чому причина

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Німецький аеропорт припинив обслуговування рейсів: у чому причина
Польоти в аеропорту Кельн/Бонн призупинені
фото: dpa

У німецькому аеропорту зупинили вильоти через збій у системі безпеки

Сьогодні, 13 лютого, у Німеччині летовище імені Конрада Аденауера (аеропорт "Кельн/Бонн") припинило обслуговування рейсів. Все через помилку в системі перевірки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bild

Через серйозний інцидент у зоні безпеки федеральна поліція Німеччини повністю зупинила відправлення всіх авіарейсів з аеропорту імені Конрада Аденауера.

Так, о 6:37 ранку, контрольно-пропускний пункт повітряної безпеки був закритий, а зона безпеки терміналів 1 і 2 була очищена федеральною поліцією. Аеропорт не приймає пасажирів на виліт, оскільки контроль пасажирів та ручної поклажі наразі неможливий. 

Повідомляється, що причиною колапсу міг стати технічний збій нової системи безпеки. Напередодні в аеропорту запровадили нові сканери для перевірки пасажирів. 

«Ми зараз дуже близькі до повторного відкриття, ми майже завершили необхідні заходи», – повідомив речник федеральної поліції.

Нагадаємо, РФ може втратити останній прямий рейс до Західної півкулі через енергокризу на Кубі. Влада Куби попередила іноземні авіакомпанії, що з 9 лютого вони не зможуть заправляти свої літаки в місцевих аеропортах через брак палива. Після цього авіакомпанія «Росія» скасувала єдиний запланований на понеділок рейс з Москви на Кубу. 

Обмеження на заправку повітряних суден триватимуть щонайменше впродовж місяця. Куба є популярним зимовим напрямком відпочинку для російських туристів, їх нині на острові – від чотирьох до 4,7 тис. На Кубу літають авіакомпанії «Росія», яка входить до «Аерофлоту», та Nordwind Airlines.

Теги: Німеччина літак аеропорт

