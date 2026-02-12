Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Небо на паузі. Німецькі летовища скасували сотні авіарейсів: у чому причина

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Небо на паузі. Німецькі летовища скасували сотні авіарейсів: у чому причина
Асоціація аеропортів Німеччини підрахувала, що буде скасовано понад 460 рейсів
фото з відкритих джерел

Німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала сотні рейсів, що вилітають з німецьких аеропортів у четвер, оскільки пілоти та бортпровідники влаштували одноденний страйк 

Німеччина знову опинилася в епіцентрі транспортного колапсу. Сьогодні, 12 лютого 2026 року, сотні авіарейсів по всій країні було скасовано через масштабний одноденний страйк пілотів та бортпровідників національного перевізника Lufthansa. Про це з посилання на видання Bloomberg, інформує «Главком».

Як повідомляється, профспілки оголосили акцію через тривалу суперечку з керівництвом авіакомпанії щодо пенсійних виплат та умов праці.

Відомо, що страйки розпочалися о 00:01 за місцевим часом і, як заплановано, триватимуть до 23:59. Будуть призупинені як комерційні, так і вантажні рейси. Асоціація аеропортів Німеччини підрахувала, що буде скасовано понад 460 рейсів, і це безпосередньо торкнеться близько 69 000 пасажирів.

Примітно, що страйк відбувається за день до того, як світові лідери мають прилетіти на Мюнхенську конференцію з безпеки.

Зауважимо, що останній страйк пілотів відбувся у 2022 році. Цей страйк, як підрахували аналітики, потенційно може вплинути на дохід приблизно на €27 млн.

Експерти радять пасажирам, чиї рейси скасовано, не їхати до аеропортів, оскільки термінали переповнені. Lufthansa пропонує безкоштовне перебронювання квитків або обмін їх на залізничні ваучери для подорожей всередині країни.

Нагадаємо, Державіаслужба назвала терміни, коли запрацюють летовища. Відновлення роботи українських аеропортів після відкриття повітряного простору не буде миттєвим і потребуватиме щонайменше трьох місяців підготовки. 

Окрім підготовки до запуску аеропортів, Державіаслужба продовжує нагляд за авіакомпаніями, сертифікацію та інспекції повітряних суден. За словами Меншикова, станом на 1 грудня 2025 року під наглядом регулятора перебувають 659 повітряних суден українського реєстру, частина з яких активно працює за кордоном.

 
 

Читайте також:

Теги: Німеччина літак страйк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російське військово-політичне керівництво профінансувало виробництво цих БпЛА значною мірою
Чи здатна Росія наростити авіацію у 2026 році?
13 сiчня, 10:10
Німеччина звинуватила українців у змові з Росією щодо підриву посилок
Німеччина звинуватила українців у змові з Росією щодо підриву посилок
14 сiчня, 06:41
Армін Паппергер про вирішення питання щодо місця будівництва заводу із виробництва снарядів в Україні
Rheinmetall готовий почати будівництво заводу із виробництва снарядів в Україні
15 сiчня, 15:47
Бундесвер розіслав перші 5 тис. листів для первинного відбору на військову службу
У Німеччині перші 5 тис. юнаків отримали повістки
16 сiчня, 04:43
Рєпін мав виступити напередодні четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Німеччина скасувала виступ російського скрипаля
21 сiчня, 18:15
РФ вдарила по Одесі, через зимовий шторм у США є загиблі: головне за ніч
РФ вдарила по Одесі, через зимовий шторм у США є загиблі: головне за ніч
27 сiчня, 05:17
Пропаганда Кремля охопила майже половину політичного сегмента німецького Telegram
Пропаганда Кремля охопила майже половину політичного сегмента німецького Telegram
7 лютого, 04:59
Німеччина закликала РФ відмовитися від надвимог щодо України і шукати компроміси
Мирні переговори. Речник уряду ФРН звернувся до РФ із проханням
10 лютого, 17:21
Німці мають бути готові до оборони, заявив Пісторіус
Україна «буде мертва вже завтра»: міністр оборони Німеччини зробив моторошне застереження Заходу
1 лютого, 20:35

Соціум

Португалія через повінь оголосила термінову евакуацію людей
Португалія через повінь оголосила термінову евакуацію людей
Небо на паузі. Німецькі летовища скасували сотні авіарейсів: у чому причина
Небо на паузі. Німецькі летовища скасували сотні авіарейсів: у чому причина
Смертельна стрілянина в канадській школі: нападницею виявилася 18-річна трансгендерка
Смертельна стрілянина в канадській школі: нападницею виявилася 18-річна трансгендерка
Прем’єр Іспанії звинуватив Ілона Маска у руйнуванні психіки підлітків
Прем’єр Іспанії звинуватив Ілона Маска у руйнуванні психіки підлітків
Ракети атакували Волгоградську область: уражено склад боєприпасів
Ракети атакували Волгоградську область: уражено склад боєприпасів
У Тамбовській області атаковано оборонний завод
У Тамбовській області атаковано оборонний завод

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua