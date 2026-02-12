Небо на паузі. Німецькі летовища скасували сотні авіарейсів: у чому причина

Німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала сотні рейсів, що вилітають з німецьких аеропортів у четвер, оскільки пілоти та бортпровідники влаштували одноденний страйк

Німеччина знову опинилася в епіцентрі транспортного колапсу. Сьогодні, 12 лютого 2026 року, сотні авіарейсів по всій країні було скасовано через масштабний одноденний страйк пілотів та бортпровідників національного перевізника Lufthansa. Про це з посилання на видання Bloomberg, інформує «Главком».

Як повідомляється, профспілки оголосили акцію через тривалу суперечку з керівництвом авіакомпанії щодо пенсійних виплат та умов праці.

Відомо, що страйки розпочалися о 00:01 за місцевим часом і, як заплановано, триватимуть до 23:59. Будуть призупинені як комерційні, так і вантажні рейси. Асоціація аеропортів Німеччини підрахувала, що буде скасовано понад 460 рейсів, і це безпосередньо торкнеться близько 69 000 пасажирів.

Примітно, що страйк відбувається за день до того, як світові лідери мають прилетіти на Мюнхенську конференцію з безпеки.

Зауважимо, що останній страйк пілотів відбувся у 2022 році. Цей страйк, як підрахували аналітики, потенційно може вплинути на дохід приблизно на €27 млн.

Експерти радять пасажирам, чиї рейси скасовано, не їхати до аеропортів, оскільки термінали переповнені. Lufthansa пропонує безкоштовне перебронювання квитків або обмін їх на залізничні ваучери для подорожей всередині країни.

