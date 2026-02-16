Бундестаг ініціював заборону соцмереж для дітей до 14 років

Соціал-демократи виступили за жорсткі правила для TikTok та Instagram у Німеччині

Соціал-демократи Німеччини виступили за технічне блокування TikTok та Instagram і створення окремих версій платформ для підлітків

Парламентарі від Соціал-демократичної партії Німеччини виступили з ініціативою обмежити доступ дітей до соціальних мереж, запропонувавши повну заборону для користувачів до 14 років та нові правила для підлітків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке видання Der Spiegel.

Соціал-демократи пропонують, щоб такі платформи, як TikTok та Instagram, технічно блокували користувачів молодше 14 років. Для підлітків віком від 14 до 16 років законодавці хочуть створити спеціальні «молодіжні» версії сервісів із жорсткими обмеженнями функціоналу.

Зокрема, йдеться про відмову від алгоритмічних стрічок, персоналізованих рекомендацій та механік, які можуть викликати залежність – нескінченного прокручування, автозапуску відео чи елементів гейміфікації. Ініціатори вважають, що такі зміни дозволять зменшити вплив агресивного контенту та інформаційного перевантаження на дітей.

«Ми більше не можемо уникати чітких правил та обмежень, подібних до тих, що пропонує Соціал-демократична партія. Захист молоді від потоку ненависті та насильства в соціальних мережах є нашим пріоритетом» , – сказав віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль.

Згідно з пропозицією, доступ до соцмереж має здійснюватися через Європейський гаманець цифрової ідентифікації (EUDI), який належатиме батькам або опікунам. Це має забезпечити контроль віку користувачів і обмежити анонімну реєстрацію неповнолітніх.

Втім, ініціатива вже викликала дискусії серед політиків. Речниця Соціал-демократичної партії з правової політики Кармен Вегге застерегла від запровадження загальних вікових заборон або обов’язкової реєстрації під справжнім ім’ям. Водночас лідерка ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Аліса Вайдель розкритикувала пропозицію, назвавши її «неправильною та небезпечною».

Обговорення можливих обмежень відбувається на тлі ширших дебатів у Європі щодо впливу соціальних мереж на психічне здоров’я дітей та підлітків. Частина політиків наполягає на посиленні регулювання цифрових платформ, тоді як інші застерігають від надмірного втручання держави у приватне життя користувачів.

Раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив із різкою критикою власника соцмережі X Ілона Маска, заявивши, що платформа нібито систематично ігнорує іспанське законодавство та негативно впливає на психічне здоров’я користувачів, особливо молоді. Очільник уряду закликав до посилення державного контролю над цифровими платформами та заявив про необхідність жорсткішого регулювання соцмереж на національному рівні