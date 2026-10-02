Аеропорт Кишинева зупинив реєстрацію пасажирів через загрозу мінування

Людей терміново вивели з будівлі, а на територію аеропорту направили спеціалізовані підрозділи МВС Молдови

Міжнародний аеропорт Кишинева імені Євгена Доги призупинив реєстрацію пасажирів на рейси через повідомлення про можливе мінування. Пасажирів та працівників евакуюють із будівлі, а територію перевіряють правоохоронці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міжнародного аеропорту Кишинева.

Служби аеропорту спільно з прикордонною поліцією розпочали термінову евакуацію людей із приміщень. Для перевірки території на місце події направили спеціалізовані підрозділи Міністерства внутрішніх справ Молдови.

Через запроваджені заходи безпеки процедуру реєстрації пасажирів на рейси тимчасово зупинили. В адміністрації аеропорту попередили, що ситуація може вплинути на розклад польотів та спричинити зміни або затримки рейсів.

Пасажирам, які мають заплановані вильоти з Кишинева, рекомендують перевіряти актуальний статус своїх рейсів на онлайн-табло аеропорту.

Також людей закликали зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників аеропорту й представників правоохоронних органів.

Наразі фахівці перевіряють територію аеропорту. Інформації про виявлення вибухівки чи інших небезпечних предметів поки немає.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що європейським країнам необхідно бути готовими до продовження російських диверсій, підпалів та інших гібридних дій.

За його словами, Москва випробовує системи безпеки країн Альянсу, тому державам НАТО необхідно залишатися пильними та готовими до реагування.

Нагадаємо, 15 вересня в аеропорту імені Фридерика Шопена у Варшаві евакуювали пасажирів із частини термінала через залишений без нагляду багаж. Прикордонна служба проводила піротехнічну перевірку, а людей вивели з терміналів вильоту A і B та із зони прильоту біля входу A1.

Через інцидент також тимчасово зупинили рух автомобілів у зоні вильоту. Пересуватися цією ділянкою дозволили лише міським автобусам.