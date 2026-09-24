Співвласник «Нової пошти» в соцмережі розкритикував владу і потрапив у «пастку»

Співвласник «Нової пошти» нарвався на критику від Readeat через власні методи роботи з партнерами

Співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк розкритикував ідею підвищення податків для фінансування страхування бізнесу від наслідків російських атак. Однак у коментарях під дописом засновник книгарні Readeat Дмитро Феліксов нагадав бізнесмену про ситуацію, з якою його компанія зіткнулася у співпраці з «Новою поштою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяви підприємців.

Поперешнюк виступив проти можливого підвищення ПДВ із 20% до 21% для страхування бізнесу від ракетно-дронових ударів. На його думку, така модель фактично перекладає витрати на підтримку підприємців на сам бізнес.

«Піднімати податки заради підтримки бізнесу – все одно що гасити пожежу бензином. Піднімати ПДВ з 20% до 21% у наш час для страхування бізнесу від ракетно-дронових ударів – означає своїми ж руками добивати те, що ще не зруйнували ракети і дрони», – написав співвласник «Нової пошти».

скриншот із Fecebook

Поперешнюк заявив, що для допомоги постраждалим підприємствам держава натомість мала б запроваджувати податкові знижки, проводити дерегуляцію та приватизацію, а також скорочувати кількість чиновників і державні витрати.

На заяву Поперешнюка відреагував засновник Readeat Дмитро Феліксов. Він нагадав про знищення російським ударом термінала «Нової пошти», де розташовувався склад книгарні з книгами сотень українських видавців.

Скриншот із Facebook

За словами Феліксова, після атаки «Нова пошта» заявила про готовність компенсувати втрати. Водночас остаточний механізм виплат досі узгоджується.

При цьому, як стверджує підприємець, Readeat зіткнувся з підвищенням вартості послуг «Нової пошти» та скасуванням знижок, які залежали від обсягу співпраці з компанією. «І я от читаю цей допис та думаю: а чим економічно така модель відрізняється від описаної вами?» – звернувся Феліксов до Поперешнюка.

Засновник Readeat провів паралель: поки співвласник «Нової пошти» критикує податки на страхування від обстрілів, його власна компанія підвищила тарифи для книгарні, яка постраждала від російського удару і досі чекає на відшкодування збитків.

«Бізнес зазнав збитків через російський удар. Йому кажуть: ми допоможемо компенсувати втрати. Але одночасно збільшується вартість роботи для цього самого бізнесу. Тобто частину вартості наслідків війни зрештою все одно оплачує бізнес, який ще не оговтався - просто вже через тариф. Мені здається, є певний дисонанс», – зазначив Феліксов.

Дмитро Феліксов – український підприємець, засновник сервісу Concert.ua та книгарні Readeat, а також співзасновник музичного медіа «Слух». Проєкт Readeat він запустив у 2023 році як поєднання фізичної книгарні та онлайн-сервісу.

У 2026 році Феліксов вирішив відмовитися від масштабування мережі та виставив на продаж дві книгарні – біля станції метро «Арсенальна» та у ЖК «Комфорт Таун». Покупців знайти не вдалося, тому обидві точки припинили роботу у вересні. За словами підприємця, вони забезпечували лише 3% та 2% загального виторгу мережі й працювали на межі збитковості.

Нагадаємо, раніше співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк уже закликав уряд зменшити податковий та регуляторний тиск на бізнес, який потерпає від російських атак. Він пропонував запровадити податкові послаблення для постраждалих компаній та мораторій на підвищення податків.