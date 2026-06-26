«Нова пошта» скоротила терміни доставки та запустила нічний сервіс

Після завершення тестування планують поширити нічну доставку на всі обласні центри та міста-мільйонники України

«Нова пошта» тестує нічну доставку до поштоматів

Компанія «Нова пошта» розпочала пілотний проєкт нічної доставки відправлень до поштоматів. Лише у травні в такий спосіб було доставлено майже 160 тис. посилок, пише «Главком».

Послуга працює щодня з 22:00 до 07:00 у Києві, Львові, Одесі, Полтаві та Дніпрі. Завдяки цьому клієнти можуть знайти свої відправлення в поштоматі вже зранку, ще до початку робочого дня.

«Наразі нічна доставка працює у форматі пілоту. Після успішного завершення тестування ми плануємо масштабувати цей досвід і запустити нічну доставку в поштомат у всіх містах-мільйонниках та обласних центрах України. Наша мета – побудувати максимально безшовну та непомітну логістику, коли клієнт прокидається, а посилка вже чекає на нього», – коментує директор департаменту логістики поштоматів «Нової пошти» Іван Богуцький.

Водночас «Нова пошта» продовжує покращувати швидкість доставки. Якщо на початку року середній термін доставки до поштомата становив 26,5 години, то у травні його вдалося скоротити до 20,5 години.

Раніше «Главком» писав про те, «Укрпошта» розширила мережу поштоматів – новий сервіс запрацював в Одесі, Миколаєві, Вінниці та Хмельницькому. Новий формат має дозволити клієнтам швидше отримувати та відправляти посилки без необхідності відвідувати традиційні відділення.

Разом з тим, відправити посилку закордон «Укрпоштою» стане дорожче. З 1 липня всі 27 країн Європейського Союзу починають поетапно запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок. Зміни торкнуться всіх, хто продає товари в ЄС або відправляє зразки продукції чи подарунки вартістю понад 45 євро.

Вартість на поштові послуги підняв і ще один популярний оператор. З 20 квітня 2026 року, поштово-логістичний оператор Meest Пошта змінив вартість доставки. Рішення пов’язане з підвищенням витрат на ключові складники логістики.