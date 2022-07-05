Одна з марок нафти різко здешевшала

Ціна на нафту впала нижче $100 за барель

5 липня на ринку зафіксували падіння ціни нафти нижче важливої психологічної позначки. Про це інформує CNBC.

Нафта еталонної марки в США West Texas Intermediate впала в ціні відразу на 9% чи $9,83 до $98,6 за барель. Востаннє ця марка чорного золота торгувалася на рівні нижче $100 за барель 11 травня.

Таку ж динаміку демонструє й нафта Brent, яка подешевшала на 9,9% або $11,46. Проте вартість цієї марки не перетнула важливий ціновий рубіж й зупинилася на рівні $102,04 США за барель.

У компанії Ritterbusch and Associates пояснюють це «напруженістю глобальних нафтових балансів, що дедалі більше протистоїть високій ймовірності рецесії, яка почала скорочувати попит на нафту».

«Схоже, що ринок нафти орієнтується на певне нещодавнє ослаблення очевидного попиту на бензин та дизельне пальне», – йдеться у записці фірми для клієнтів.

Обидва контракти показали збиткову динаміку в червні, перервавши зростання протягом шести місяців поспіль. Побоювання щодо рецесії змусили експертів з Волл-стріт переглянути прогноз щодо попиту.

Крім того, в одному із найбільших банків США Citi заявили, що нафта марки Brent може впасти до $65 за барель до кінця цього року, якщо економіка таки стикнеться із рецесією. На момент створення цього матеріалу вартість еталонних марок нафти, згідно з Bloomberg:

WTI – $99,87 за барель;

Brent – $103,08 за барель.

Нагадаємо, раніше розслідувачі з’ясували, як російська нафта в обхід санкцій потрапляє до Європи.

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