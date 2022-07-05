  1. Головна
  2. Світ
  3. Економіка
  4. Одна з марок нафти різко здешевшала
рус
    Економіка

    Одна з марок нафти різко здешевшала

    Протягом кількох останніх місяців вартість нафти стрімко зростала - Одна з марок нафти різко здешевшала
    Протягом кількох останніх місяців вартість нафти стрімко зростала
    фото з відкритих джерел

    Ціна на нафту впала нижче $100 за барель

    5 липня на ринку зафіксували падіння ціни нафти нижче важливої психологічної позначки. Про це інформує CNBC.

    Нафта еталонної марки в США West Texas Intermediate впала в ціні відразу на 9% чи $9,83 до $98,6 за барель. Востаннє ця марка чорного золота торгувалася на рівні нижче $100 за барель 11 травня.

    Таку ж динаміку демонструє й нафта Brent, яка подешевшала на 9,9% або $11,46. Проте вартість цієї марки не перетнула важливий ціновий рубіж й зупинилася на рівні $102,04 США за барель.

    У компанії Ritterbusch and Associates пояснюють це «напруженістю глобальних нафтових балансів, що дедалі більше протистоїть високій ймовірності рецесії, яка почала скорочувати попит на нафту».

    «Схоже, що ринок нафти орієнтується на певне нещодавнє ослаблення очевидного попиту на бензин та дизельне пальне», – йдеться у записці фірми для клієнтів.

    Обидва контракти показали збиткову динаміку в червні, перервавши зростання протягом шести місяців поспіль. Побоювання щодо рецесії змусили експертів з Волл-стріт переглянути прогноз щодо попиту.

    Крім того, в одному із найбільших банків США Citi заявили, що нафта марки Brent може впасти до $65 за барель до кінця цього року, якщо економіка таки стикнеться із рецесією. На момент створення цього матеріалу вартість еталонних марок нафти, згідно з Bloomberg:

    • WTI – $99,87 за барель;
    • Brent – $103,08 за барель.

    Нагадаємо, раніше розслідувачі з’ясували, як російська нафта в обхід санкцій потрапляє до Європи.

    Читайте також:
    Теги: нафта росія окупанти США економіка війна бензин ринок ціни Україна окупація пальне дизельне пальне #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Одна з марок нафти різко здешевшала