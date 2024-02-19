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Остання країна в Європі збільшить військові витрати через війни у світі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Остання країна в Європі збільшить військові витрати через війни у світі
Швейцарія буде останньою країною ЄС, яка збільшить військові витрати після повномасштабного вторгнення РФ
фото з відкритих джерел

Країна збільшить фінансування армії найближчими роками на понад $22 млрд

У Швейцарії планують збільшити військові витрати упродовж наступних років – країна буде останньою в Європейському Союзі, яка зробить це після повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомляє Reuters.

За словами президентки Швейцарії Віоли Амгерд, у 2035 році буде виділено 20 млрд швейцарських франків (близько $22,58 млрд) додаткового фінансування порівняно з фінансуванням до війни в Україні.

«Ситуація з політикою безпеки, очевидно, складна, враховуючи нинішню нестабільність, війну на європейському континенті, збройні конфлікти на Близькому Сході та інші гарячі точки у світі», – зазначила вона.

Амгерд наголосила, що нині по всьому світу «багато криз», і план частково враховує уроки, отримані з війни в Україні.

«Цей крок Швейцарії відображає тривогу європейських лідерів щодо безпеки та нещодавні припущення колишнього президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон може не захистити інших членів НАТО від потенційного нападу Росії, якщо вони не витрачатимуть достатньо коштів на оборону», – пише видання.

Віола Амгерд зауважила, що Швейцарія планує закупити нове військове обладнання, включаючи керовані ракети та мобільні радари для наземних військ, а також для вдосконалення систем зв'язку. Окрім цього країна побудує центр обробки даних для військових і модернізує деякі бази.

Раніше колишній президент Дональд Трамп заявив, що під час свого очільництва у США він погрожував лідерам країн НАТО, що «заохочуватиме Росію робити все, що їй заманеться» з державами, які заборгували Альянсу гроші.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс захищатиме всіх своїх союзників у разі нападу та розкритикував заяви, які ставлять це під сумнів. Реагуючи на слова Трампа, глава НАТО додав, що очікує, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, «США залишаться сильним і відданим союзником НАТО».

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Теги: Швейцарія армія війна Європейський союз

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