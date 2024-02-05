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Оборонна компанія Фінляндії вп'ятеро збільшить виробництво боєприпасів через війну в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Оборонна компанія Фінляндії вп'ятеро збільшить виробництво боєприпасів через війну в Україні
Збільшення випуску артилерійських снарядів пов’язано з тим, що вони грають ключову роль у допомозі Україні
фото: The New York Times

Фінський завод хоче приймати участь у проєкті ЄС щодо виробництва мільйона снарядів на рік

Фінський завод оборонної компанії Nammo Lapua з виробництва боєприпасів планує у 2024 році збільшити випуск своєї продукції уп'ятеро. Це пов'язано з тим, що основу допомоги Гельсінкі Україні становлять саме артилерійські снаряди, повідомив регіональний директор компанії Ілкка Хейкіля, пише видання Yle.

За словами Хейкіля, Nammo Lapua подала заявку на участь у проєкті Європейського Союзу ASAP (Акт на підтримку виробництва боєприпасів), який передбачає виробництво мільйона снарядів на рік. Проєкт також вимагатиме фінансування з боку уряду держави.

«Збільшення виробництва на заводі в Састамала (місто на південному заході Фінляндії – ред.), що випускає оболонки для артилерійських снарядів, пов'язане з війною в Україні, оскільки артилерійські снаряди грають ключову роль у фінській допомозі Україні», – йдеться в повідомленні.

Nammo (Nordic Ammunition Company) – норвезько-фінська компанія, що спеціалізується на виробництві боєприпасів. Акції компанії розділені порівну та належать Міністерству торгівлі та промисловості Норвегії та фінській оборонній корпорації Patria.

Нагадаємо, Європейський союз поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів. Цей план повинні були виконати до березня 2024 року.

До слова, Організація Північноатлантичного договору підписала контракт на закупівлю боєприпасів калібру 155 мм на суму $1,2 млрд. Зокрема, для забезпечення України артилерійськими боєприпасами в достатній кількості європейському ВПК знадобиться від 7 до 14 років.

Раніше Bloomberg писав, що Європейський союз відстає від свого плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Наразі він виконаний лише на 30%.

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Теги: завод Фінляндія боєприпаси війна Україна

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