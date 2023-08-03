Польща може подовжити заборону на українську агропродукцію окремо від ЄС

Польща ще сподівається спільно з іншими зацікавленими країнами переконати Єврокомісію продовжити ембарго

Польща розглядає можливість продовження заборони на імпорт української агропродукції, незалежно від рішення Європейського Союзу. Про це заявив міністр сільського господарства та розвитку Польщі Роберт Телус в інтерв’ю PAР.

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Телус не бачить обґрунтованих аргументів у рішенні Єврокомісії про непродовження тимчасової заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції до Польщі та інших країн-сусідок України. Він також висловив підозру, що таке рішення може бути спробою нашкодити уряду Польщі.

«Ці аргументи суто політичні», - заявив міністр.

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Телус розповів, що Польща ще сподівається спільно з іншими зацікавленими країнами переконати Єврокомісію продовжити ембарго. В іншому випадку країна вимушена буде запровадити односторонні обмеження. Однак він не знає, чи планують так само вчинити ще якісь країни.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія та зовнішньополітична служба ЄС вживають заходів на європейському та світовому рівні для якнайшвидшого вивезення зерна з України. Йдеться про зміцнення ліній солідарності та міжнародний тиск на РФ.

Нагадаємо, раніше Боррель пояснив, з якою метою Росія пропонує дешеве зерно країнам півдня. Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель попередив країни, що розвиваються щодо діяльності РФ, в якій вона пропонує дешеве зерно з метою створення нових залежностей. Він наголосив, що такі дії РФ призводять до посилення економічної вразливості та глобальної продовольчої нестабільності в цих країнах. Про це повідомляє Reuters.

У своєму листі, з яким ознайомилося агентство, глава зовнішньополітичного відомства ЄС закликає країни півдня виступити «чітким та єдиним голосом», щоб підштовхнути Кремль повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, яка дає змогу безпечний експорт української агропромисловості Чорним морем.